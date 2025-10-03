Andorra explica en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sus medidas sobre vivienda

Una delegación del Principado participa en la sesión de otoño

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 3 (EUROPA PRESS)

La delegación andorrana en la sesión de otoño de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) ha explicado las medidas que se han llevado a cabo en el Principado en materia de vivienda.

Lo ha expuesto la presidenta de la delegación, la consellera general, Berna Coma, durante su participación en un debate centrado en la problemática sobre el acceso a la vivienda, en el que ha afirmado que el acceso a una vivienda digna es "un derecho fundamental", informa el Consell General en un comunicado.

Este viernes ha finalizado la sesión de otoño de la APCE que se ha llevado a cabo en Estrasburgo (Francia), y que por parte andorrana ha contado también con la participación de los consellers generals Cerni Escalé y Meritxell Alcobé.

La presidenta de la delegación ha intervenido en dos debates más, a parte del centrado en la vivienda: uno sobre democracia y partidos políticos y otro sobre amenazas en la libertad de desplazamiento en el ejercicio de las funciones de los parlamentarios.

En el primer caso, Coma ha remarcado que los partidos son un pilar "fundamental" de la democracia representativa y ha destacado la necesidad de recuperar la confianza ciudadana mediante la transparencia.

En el segundo, ha reivindicado que los parlamentarios puedan moverse libremente por los países miembros del Consejo de Europa para garantizar un buen funcionamiento democrático de la Asamblea.

Por otro lado, Alcobé ha intervenido en el debate sobre los movimientos juveniles para la democracia, resaltando la importancia de garantizar la participación "activa, constante y significativa" de la juventud en la vida política y cívica.

COMISIONES

En cuanto al trabajo en las distintas comisiones de la APCE, Escalé ha participado en la elaboración y redacción de la resolución sobre el derecho europeo a la vivienda que ha impulsado la Comisión de Asuntos Sociales y Desarrollo Sostenible.

La resolución menciona al Principado de Andorra, destacando las dificultades crecientes en materia de vivienda y la necesidad de aplicar medidas para hacer frente al problema para preservar la cohesión social.

Además, los miembros de la delegación se han reunido con el presidente de la APCE, Theodoros Rousopoulos, que ha expresado su disposición a continuar trabajando en la implementación del convenio marco del Consejo de Europa sobre la inteligencia artificial.

A lo largo de esta semana, Coma, en calidad de vicepresidenta de la Asamblea, ha presidido el debate conjunto sobre el Informe de actividad del Bureau y de la Comisión Permanente correspondiente al período comprendido entre el 27 de junio y el 28 de setiembre, y el debate sobre los movimientos juveniles para la democracia.