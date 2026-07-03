Andorra expone el refuerzo de su sistema de cuidados en las conferencias iberoamericanas

La ministra de Asuntos Sociales, Trini Marín, cuarta por la izquierda en la primera fila, en las conferencias ministeriales de Avilés (Asturias) - GOVERN D'ANDORRA

La ministra Trini Marín ha participado en el evento celebrado en Asturias

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 3 (EUROPA PRESS)

La ministra de Asuntos Sociales, Trini Marín, ha compartido en el ámbito iberoamericano la experiencia de Andorra en el fortalecimiento de los sistemas de cuidado y apoyo ante las necesidades derivadas del envejecimiento de la población.

Marín lo ha expuesto durante su participación en la VI Conferencia Iberoamericana Ministerial de Trabajo y en la IV Conferencia Iberoamericana Ministerial de Asuntos Sociales y Desarrollo Inclusivo que se han celebrado a lo largo de esta semana en Avilés (Asturias), informa este viernes el Gobierno en un comunicado.

La ministra ha destacado especialmente la apuesta por el refuerzo progresivo del Servicio de Atención Domiciliaria y por la formación y especialización de las trabajadoras familiares, con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios y dignificar una profesión esencial para la cohesión social.

En el ámbito laboral, Marín ha destacado la importancia de la profesionalización, la formación continua y el reconocimiento social de las profesiones vinculadas al sector de los cuidados.

Igualmente, ha defendido que la transformación digital y la inteligencia artificial pueden contribuir a mejorar la organización y la calidad de los servicios, siempre que se mantenga la supervisión humana y se garantice la protección de los derechos de los trabajadores y usuarios.

DECLARACIONES DE AVILÉS

Las conferencias han finalizado con la adopción de las Declaraciones de Avilés, que recogen compromisos para reforzar los sistemas de cuidados y apoyos, impulsar la inclusión social, o avanzar en la profesionalización del sector.

También incluye la promoción de la igualdad de oportunidades y el hecho de fomentar un uso responsable de la inteligencia artificial, así como la aprobación de la Carta Iberoamericana de los Cuidados y los Apoyos como marco de referencia para el desarrollo de políticas integrales en este ámbito.