Andorra hace efectivo el pago de ayudas para la producción local de carne

Ramaders de Andorra ha recibido 129.699 euros para el cuarto trimestre de 2025

El Gobierno de Andorra ha aprobado este miércoles el pago de la ayuda correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2025 en concepto de fomento de los regímenes de calidad de los productos agrarios y alimentarios comercializados bajo el sello de 'Carn de Qualitat controlada d'Andorra' y la 'IGP Carn d'Andorra'.

Según ha informado el Ejecutivo en un comunicado, la ayuda ha sido para la sociedad Ramaders d'Andorra SA por un importe total de 129.699,34 euros para el período de producción correspondiente al cuarto trimestre.

El último pago del año debe sumarse a los tres que el Gobierno ya ha hecho correspondientes al primer, segundo y tercer trimestre de 2025 y que suman en total 413.477,13 euros para cubrir todo el año pasado.

El Ejecutivo recuerda que la cifra económica de 2025 es más elevada que la que se otorgó durante todo 2024, un incremento debido a las "mejoras continuas" que el ejecutivo ha aprobado a lo largo de la presente legislatura para acompañar mejor el sector.

DISTINTIVOS OFICIALES

Ramaders d'Andorra es la única sociedad autorizada por el departamento de Agricultura y Ganadería a utilizar los distintivos oficiales de 'Carn de Qualitat controlada d'Andorra', 'IGP Carn d'Andorra' y 'Carn de qualitat de corder i cabrit transhumant d'Andorra'.

Dichos distintivos permiten diferenciar las carnes que se obtienen de los animales de renta que se crían y engordan por parte de las explotaciones ganaderas del país, de acuerdo con los procedimientos de producción y control que están establecidos en los marcos reglamentarios respectivos.

Desde el Ejecutivo se destaca que con esta subvención se continua dando apoyo a la producción y a la carne de calidad del país, favoreciendo la oferta para poder promover el consumo de productos de calidad de proximidad (Km 0).