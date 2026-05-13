Andorra inicia los trámites para crear el primer Parque Natural Nacional

El ministro Guillem Casal durante la rueda de prensa de este miércoles - SFGA / CESTEVE

El proyecto estará dos meses en exposición pública y después se entrará a trámite la ley

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 13 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Andorra junto con los comuns (ayuntamientos) de Canillo y Ordino han conseguido el acuerdo que permite iniciar los trámites de creación del primer Parque Natural Nacional del Principado.

El ministro de Medio Ambiente y portavoz, Guillem Casal, ha explicado en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros que se lleva a cabo un paso firme para garantizar que la protección del medio ambiente sea "un eje estructural del modelo de país", informa el Gobierno en un comunicado.

El acuerdo se publicará de forma oficial este mismo miércoles en el Boletín Oficial del Principado de Andorra (BOPA), junto con la incoación del expediente administrativo y la memoria técnica justificativa, y empezará un período de dos meses de exposición pública.

Todos estos pasos son necesarios para crear el parque y están regulados por la Ley de conservación del medio natural, de la biodiversidad y del paisaje, un conjunto de documentación que puede consultarse en la web https://parcnacionalcanilloordino.ad.

Con esta iniciativa, según ha recordado el ministro, se consolida el compromiso del país con la protección del medio natural y permite conseguir la protección del 30% del territorio nacional, uno de los objetivos de la legislatura.

Casal ha destacado que la protección del territorio no es solo una obligación ambiental sino también "una garantía de futuro económico y social", ya que preservar el patrimonio natural es también preservar la identidad y la calidad de vida del país.

El parque comprenderá una extensión de 77,56 km2 -el 16,57% del territorio del país- y una vez constituido, permitirá que Andorra llegue a proteger un total de 144,81 km2, o lo que es lo mismo, el 30,94% de la superficie del país.

PROTECCIÓN PREVENTIVA Y CALENDARIO

Con la publicación en el BOPA del edicto, el territorio del futuro parque tiene un régimen de protección preventiva, lo que implica que no pueden efectuarse actos que supongan una transformación sensible de la realidad física o biológica del espacio afectado que puede hacer imposible o dificultar de forma importante la consecución de los objetivos de la futura declaración.

Una vez finalizada la exposición pública, el Gobierno pedirá el informe previo preceptivo a la Comisión de coordinación y desarrollo de la Estrategia nacional de la biodiversidad de Andorra (CENBA).

Posteriormente, se tramitará el proyecto de ley de declaración del parque natural nacional en el Consell General (Parlamento) y si se aprueba, se constituirá oficialmente el parque, nacerá el organismo de gobernanza del mismo y se elaborará el plan rector.