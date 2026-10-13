Andorra lanza el Observatorio de la Salud Mental, Drogodependencias y Otras Adicciones

Un instante de la reunión de la mesa nacional de salud mental - SFGA / JAVILADOT

La nueva herramienta permite reforzar la planificación de las políticas públicas

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 13 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Salud del Gobierno de Andorra ha presentado este martes, durante la reunión de la Mesa Nacional de Salud Mental y Adicciones, el Observatorio de la Salud Mental, Drogodependencias y Otras Adicciones.

Se trata de una nueva herramienta que permitirá centralizar y armonizar datos de calidad, orientar las políticas públicas a partir de la evidencia científica y facilitar el acceso de la ciudadanía a la información y el conocimiento, según informa el Gobierno en un comunicado.

El Observatorio es un proyecto vinculado al despliegue del Plan Integral de Salud Mental y Adicciones (Pisma) y al Plan nacional contra las drogodependencias, y se ha desarrollado con la colaboración de Andorra Recerca + Innovació.

La herramienta reúne indicadores sobre cuatro grandes ámbitos: el consumo de sustancias y medicamentos; las adicciones relacionadas con las pantallas, las redes sociales y el juego; la atención sanitaria y los recursos asistenciales, y el impacto social, educativo y familiar.

La ministra de Salud, Helena Mas, ha reconocido "preocupación" por los datos de consumo de alcohol, que indican que un 63,6% de la población consume de forma moderada, mientras que un 18,2% de los jóvenes se sitúa en un consumo de máximo riesgo.

El Observatorio también incluye la actividad de la Unidad de Conductas Adictivas del Servei Andorrà d'Assistència Sanitària (SAAS), que atendió a 886 pacientes en 2025, frente a los 710 de 2022.

Los datos también muestran un refuerzo de los recursos humanos del Centro de Salud Mental del SAAS, que han pasado de 53 en 2019 a 80 en 2025, con previsión de poder llegar a los 86 al finalizar 2026.

PRIORIDAD

Helena Mas ha afirmado que el refuerzo da respuesta a las necesidades de salud mental y ha señalado que la materia es "una prioridad" para el Gobierno.

En cuanto a la atención sanitaria, durante 2025 se registraron 4.973 personas, que han incrementado un 35% respecto a las personas atendidas en el mismo servicio en el año 2022, lo que según Mas refleja la capacidad de detectar, atender y hacer seguimiento de las necesidades de la población.

Finalmente, en la reunión se ha hecho balance del despliegue del Pisma, que cuenta con 62 acciones, y el 73% ya se han iniciado y son de continuidad, el 13% se han finalizado y el 15% están pendientes de empezar.