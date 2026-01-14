Andorra negocia con España el reconocimiento de su cartera digital

Un instante de la reunión entre ambas delegaciones. - GOVERN D'ANDORRA

El ministro Marc Rossell se ha reunido con su homólogo, Óscar López, en Madrid

ANDORRA LA VELLA, (ANDORRA) 14 (EUROPA PRESS)

El ministro de Función Pública y Transformación Digital de Andorra, Marc Rossell, se ha reunido este miércoles en Madrid con su homólogo español, Óscar López, para avanzar en el reconocimiento por parte de España de la cartera digital andorrana.

Según ha informado el Gobierno andorrano en un comunicado, Rossell ha destacado "la excelente" predisposición del ejecutivo español en lo que se considera un proceso clave para facilitar la vida de los ciudadanos y avanzar hacia una plena integración digital entre ambos países.

Durante la reunión, los dos ministros han analizado los pasos necesarios para avanzar hacia el reconocimiento por parte del Estado español de los certificados y credenciales digitales que contiene la cartera, una herramienta que permite llevar en el móvil y "de forma segura y digitalizada" elementos como el pasaporte, la targeta sanitaria, el carnet de conducir, el certificado de matriculación o la tarjeta de inmigración, entre otros.

Rossell ha expuesto a su homólogo el funcionamiento de la nueva aplicación y ha remarcado que, aunque actualmente es de uso exclusivo en el ámbito nacional, el Gobierno trabaja para que los ciudadanos puedan utilizar también en el exterior.

En este sentido ha señalado que la colaboración con España es "prioritaria", teniendo en cuenta la movilidad constante de personas que existe entre los dos países.

SE CREA UN GRUPO DE TRABAJO TÉCNICO

Ambos ministros han acordado activar un grupo de trabajo técnico que analizará las necesidades de interoperabilidad y seguridad para que la cartera digital pueda integrarse en los sistemas de reconocimiento electrónico españoles, como la plataforma 'Cl@ve'.

También se abordará la compatibilidad de los certificados emitidos por la Oficina de Servicios de Confianza Electrónica del Principado de Andorra (OSCEPA) con las herramientas de administración electrónica españolas.

OTROS TEMAS

La reunión también ha permitido repasar otros ámbitos de cooperación en materia de digitalización, como la protección del menor en línea, el impulso de las capacidades digitales y la colaboración entre los respectivos centros nacionales de competencias digitales.

Finalmente, los dos representantes políticos han acordado renovar el protocolo de entendimiento en materia de Función Pública para continuar promoviendo el intercambio de experiencias, el conocimiento y la innovación en dicha materia.