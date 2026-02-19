Andorra plantea incrementos del alquiler de hasta un 6% más el IPC durante 5 años

Un instante de la reunión del CES, este jueves. - GOVERN ANDORRANO

El Gobierno ha presentado el borrador de la ley para desintervenir el mercardo

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 19 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Andorra ha presentado este jueves al Consejo Económico y Social (CES) el borrador de la futura ley para desintervenir el mercado de alquiler, que prevé un incremento de la renta de hasta un 6% más el IPC durante 5 años.

Lo ha explicado la ministra de Presidencia, Economía, Trabajo y Vivienda, Conxita Marsol, a la salida de la reunión del CES, explicando que el texto aún no es definitivo pero que la voluntad del proyecto legislativo es que la descongelación sea "progresiva, equilibrada y garantista".

La ministra ha explicado que actualmente hay aproximadamente 20.000 contratos prorrogados y la intención es levantar la prórrogas de forma escalonada a partir de 2027 y durante 4 años, a un ritmo de un 25% cada ejercicio, empezando por los más antiguos.

El proyecto de ley prevé una degradación del porcentaje de incremento de la renta en función del precio por metro cuadrado que se esté cobrando actualmente y también la opción de hacer nuevos contratos con incremento de rentas.

Concretamente, para los contratos con las rentas más bajas, se permitirá aplicar cada año un incremento del IPC más un 6%; en cambio, para los contratos con precios más altos solo se aplicaría el IPC más un 1%.

Marsol ha asegurado que la voluntad del ejecutivo es encontrar "un equilibrio" entre propietarios y arrendatarios, y también con el interés general, para velar para que todo el mundo tenga una vivienda pero que a la vez los propietarios puedan sacar el rendimiento que les corresponde.

Una vez cerrada la ronda de contactos con los colectivos afectados, como propietarios, agentes inmobiliarios, sindicatos y patronales, el ejecutivo prevé que la ley pueda quedar cerrara en unos 15 días y a mediados de marzo entrarla a trámite parlamentario.

NUEVAS CUOTAS

Por otra parte, el CES ha emitido este jueves un dictamen favorable a las propuestas de cuotas de inmigración que el Gobierno elevará al próximo Consejo de Ministros para su aprobación.

Según ha informado el ejecutivo en un comunicado, se trata de contingentes que responden a "las necesidades económicas y sociales actuales" y se ajustan al marco legal vigente, con el objetivo de garantizar un crecimiento sostenible y dar respuesta a los sectores estratégicos del país.

En primer lugar se ha decidido un avance de 150 autorizaciones de la cuota general de abril (135 de residencia y trabajo y 15 para trabajadores transfronterizos) para puestos de dirección y gestión o perfiles técnicos y científicos altamente cualificados, además de para profesionales de los sectores sanitario, educativo y de atención a las personas.

Además, se ha decidido abrir dos tipologías de cuotas que se habían agotado: por una parte un contingente de 200 autorizaciones para residentes sin actividad lucrativa y, por otra, otro contingente con un máximo de 200 autorizaciones para profesionales liberales, médicos colegiados y otros supuestos de trabajo por cuenta propia.