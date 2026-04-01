Andorra prevé la entrada de 66.000 vehículos durante la Semana Santa

Jefe del área de Movilidad de Andorra, Daniel Boneta, dando explicaciones del dispositivo de Semana Santa - SFGA/JAVILADOT

El 60% del total procederán de España y el resto, de Francia

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 1 (EUROPA PRESS)

El jefe del área de Movilidad del Gobierno de Andorra, Daniel Boneta, ha explicado este miércoles que prevén que entren en el país unos 66.000 vehículos durante las vacaciones de Semana Santa.

En rueda de prensa para dar a conocer el dispositivo que se pondrá en marcha durante los próximos cinco días, ha manifestado que esperan la llegada de "un volumen importante de gente" dado que las estaciones de esquí aún están a pleno rendimiento, con las cotas de nieve más elevadas de los últimos años, y las reservas hoteleras son optimistas.

De los 66.000 vehículos que se prevé que entren en el país, cifran en un 60% los que lo harán por la frontera española mientras que el 40% restante lo harán por la francesa.

Si bien este miércoles ya se ha notado "cierto" aumento del volumen de vehículos en el país, Boneta ha vaticinado que el cambio será más notorio a partir de la tarde del jueves y el viernes.

Por ello, ha recomendado a los residentes en el Principado que planifiquen sus desplazamientos con antelación y evitando las horas punta, entre las 9.30 y las 14.30 horas, y de las 16 a las 22 horas.

Para mejorar la gestión del tráfico, se habilitará un doble carril en la frontera, en la avenida Francesc Cairat de Sant Julià de Lòria, y por las tardes, desde la rotonda de la Comella de Andorra la Vella hasta la Margineda.