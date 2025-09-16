Andorra prevé tener decisión sobre la naturaleza jurídica del acuerdo con la UE en octubre

Landry Riba situa el referendum para el otoño de 2026

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 16 (EUROPA PRESS)

Andorra prevé que durante el mes de octubre el Consejo de la Unión Europea (UE) tome la decisión sobre la naturaleza jurídica del acuerdo de asociación -si es mixto o exclusivo UE- entre el Principado y la UE.

Lo ha dicho el secretario de Estado de Relaciones con la UE, Landry Riba, en declaraciones a la prensa durante la jornada de conmemoración de los 35 años de relaciones entre Andorra y la UE que se ha celebrado este martes.

Riba ha indicado que el hecho que el grupo EFTA del Consejo tenga programadas tres reuniones durante el mes de septiembre y otras tres más durante octubre "no es habitual", por lo que bajo su punto de vista es un buen indicador.

El secretario de Estado ha recordado que la decisión sobre la naturaleza jurídica debe tomarse por unanimidad de los 27 estados miembros y ha reconocido que por ahora "no hay una visibilidad clara" de lo que decidirán.

Una vez quede resulta dicha cuestión, será el momento de la firma definitiva del acuerdo, seguido de la aprobación por parte del Parlamento Europeo y finalmente la celebración del referéndum en Andorra, que Riba ha situado en otoño de 2026.

Riba también ha querido agradecer el apoyo de los países vecinos (Francia y España) en todo el proceso aunque ha reconocido que su influencia sobre la decisión final en relación con la naturaleza jurídica es limitada.

INTERVENCIÓN DE ESPOT

El jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot, ha sido el encargado de inaugurar la jornada y en su discurso ha afirmado que "no hay que tener miedo" a profundizar aún más los vínculos con Europa.

Según ha afirmado Espot, con el acuerdo de asociación Andorra gana "acceso, voz, reconocimiento y futuro", indicando que el actual acuerdo aduanero entre el Principado y Europa presenta limitaciones.

Una vez más, y delante de un auditorio lleno de empresarios, profesionales liberales y cargos institucionales, ha reiterado que el país vive un momento clave porque el acuerdo representa "una oportunidad sin precedentes".