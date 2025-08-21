Andorra recibió 924.738 visitantes en julio de 2025, un 3,2% menos que en 2024

Visitantes en el centro de Escaldes-Engordany este verano - EUROPA PRESS

Un 58,6% de los visitantes no pernoctan en el país

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 21 (EUROPA PRESS)

Andorra recibió durante el mes de julio de 2025 un total de 924.738 visitantes, un 3,2% menos que el mismo mes de 2024, ha informado este jueves el departamento de Estadística en un comunicado.

Según los datos publicados, Un 58,6% de los visitantes (542.199) son excursionista, es decir, personas que no hacen noche en el país, mientras que 382.539 (41,4%) son turistas, que sí pernoctan como mínimo una noche en el Principado.

Estadística ha destacado que el número de turistas presenta una variación positiva del 5,8% respecto a julio de 2024, cuando se registraron 361.523 visitas, mientras que en el caso de los excursionistas disminuyen un 8,7% (594.137 en julio de 2024).

Por país de residencia, los visitantes franceses han sido los mayoritarios (414.814) pero cayendo un 4,1% respecto a julio de 2024; los españoles (405.615) aumentan un 5% respecto a un año atrás, mientras que los de otras nacionalidades (104.309) disminuyen un 23,7%.

Los datos acumulados de los últimos doce meses (de agosto 2024 a julio 2025) muestran que los visitantes que llegan al país han descendido un 1,5% en relación con el mismo período del año anterior, pasando de 9.513.937 a 9.375.480.

Estadística también recoge que durante el mes de julio han entrado al país 393.774 vehículos, una cifra un 1,9% superior a la registrada durante el mes de julio de 2024.

La mayoría lo han hecho por la frontera hispano-andorrana (259.286), que presenta un crecimiento del 4,6% respecto al año anterior, mientras que por la frontera franco-andorrana han entrado 134.488, un 3% menos que en julio de 2024.