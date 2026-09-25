Andorra refuerza la cooperación con España en salud animal y producción agropecuaria

El ministro de Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería de Andorra, Guillem Casal, con los otros ministros que han participado en la conferencia. - ROBER.M.REYERO

El Principado podrá acceder a laboratorios de referencia del Ministerio de Agricultura español

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 25 (EUROPA PRESS)

El ministro de Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería de Andorra, Guillem Casal, ha mantenido una reunión bilateral con su homólogo español, Luis Planas, para hacer balance de la cooperación entre ambos países y explorar nuevas oportunidades de colaboración en el ámbito de la producción agropecuaria, salud animal y salud vegetal.

El encuentro se ha llevado a cabo en el marco de la participación de Casal en la XII Conferencia Iberoamericana de ministros de Agricultura y Pesca que se ha celebrado esta semana en Córdoba (España), informa el Ejecutivo andorrano en un comunicado.

La reunión ha servido para avanzar en una nueva línea de cooperación destinada a reforzar las capacidades de Andorra en materia de control y vigilancia de las enfermedades animales transmisibles.

Las dos partes trabajan en un protocolo de entendimiento para que los laboratorios de referencia del ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España puedan prestar servicios de análisis especializados al Principado cuando sea necesario.

El objetivo es que el texto pueda estar listo durante los próximos meses y se pueda firmar antes de finales de año.

Casal ha remarcado que dicha colaboración permitirá a Andorra continuar reforzando los mecanismos de prevención, vigilancia y respuesta ante posibles emergencias sanitarias, a la vez que consolida una cooperación estratégica con "un socio de primer nivel" como es España.

Los ministros también han valorado positivamente el funcionamiento del protocolo técnico acordado para facilitar el retorno de los palés y otros embalajes de madera procedentes de la UE, garantizar la trazabilidad y el cumplimiento de las condiciones fitosanitarias.

CONFERENCIA

Durante su participación en la conferencia de ministros, Casal ha tomado parte en varias sesiones de trabajo y diálogo ministerial centradas en la innovación, la digitalización y la cooperación en los ámbitos sanitarios y fitosanitarios.

En este marco, ha expuesto la apuesta de Andorra por la aplicación de las nuevas tecnologías en la ganadería extensiva de montaña, con herramientas que mejoran la gestión, la productividad, el bienestar animal y el seguimiento sanitario.

También ha compartido la experiencia con la creación de la comisión interministerial 'Una sola salud' y las acciones impulsadas en ámbitos como las zoonosis, la vigilancia de vectores, la resistencia a los antimicrobianos y el impacto del cambio climático sobre la salud.

La conferencia ha culminado con la adopción de la Declaración de Córdoba, que reafirma el compromiso de los países iberoamericanos con la producción alimentaria sostenible, la seguridad alimentaria y la lucha contra el hambre y la malnutrición.