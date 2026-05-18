Andorra registra una ocupación hotelera del 66,73% durante la temporada de invierno

Turistas en la avenida Meritxell - MERITXELL PRAT - EUROPA PRESS

La patronal hace una valoración positiva de una campaña "sólida y regular"

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 18 (EUROPA PRESS)

Andorra ha cerrado la temporada de invierno con una ocupación hotelera media del 66,72%, una cifra prácticamente igual a la registrada en la temporada 2024-2024, cuando se llegó al 66,96%.

Según ha informado la patronal Unió Hotelera d'Andorra (UHA) este lunes, la campaña, de la que han hecho una valoración positiva, se considera "sólida y regular", pues ha registrado una muy buena respuesta de la demanda.

El hecho de disponer de nieve desde el inicio de la temporada ha tenido un impacto "especialmente relevante" sobre el comportamiento de la demanda, generando confianza en el mercado y estimulando las reserva anticipadas.

La patronal atribuye la pequeña variación negativa respecto a la ocupación de la temporada anterior al hecho que la Semana Santa este año ha quedado fuera del tramo principal del período invernal.

MES A MES

La temporada empezó con fuerza, con una ocupación del 62,85% en diciembre, una cifra superior a la registrada un año antes y "claramente" por encima de la media habitual de dicho período.

Enero confirmó la tendencia, elevando la ocupación hasta el 80,52%, consolidando un nivel de actividad "muy elevado" tanto en fines de semana como entre semana y con ocupaciones altas en todas la parroquias (municipios).

Febrero volvió a registrar cifras "muy sólidas", con una ocupación del 85,27%, mientras que en marzo la ocupación fue del 70,88%, manteniendo una buena dinámica hasta el tramo final de la temporada.

VALORACIÓN

Ante dicha situación, la UHA considera especialmente relevante la solidez mostrada por la demanda turística durante toda la campaña y la capacidad del sector para mantener niveles elevados de ocupación de forma continuada.

La calidad de la oferta hotelera, la capacidad de comercialización anticipada, las buenas condiciones de nieve y el atractivo global de la destinación han sido factores "determinantes" para consolidar una temporada de invierno positiva, estable y con una elevada regularidad en los niveles de actividad.