Andorra subirá el salario mínimo en julio para mitigar el impacto de la inflación

Espot durante su intervención. - CONSELL GENERAL / SERGI PÉREZ

Espot anuncia en el debate de orientación política más ayudas para los alquileres

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 29 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Andorra avanzará a julio la actualización del salario mínimo con el IPC para mitigar el impacto de la inflación en la economía familiar.

Lo ha anunciado el jefe del ejecutivo, Xavier Espot, este lunes durante la primera sesión del debate de orientación política, en la que ha concretado que también se actualizarán determinadas prestaciones que están vinculadas al índice de precios de consumo.

Espot ha remarcado que el Gobierno no puede permitir que la inflación erosione la capacidad de las familias para llegar a final de mes, por lo que ha garantizado que se actuará "siempre que sea necesario" para protegerlas.

Por otro lado, Espot también ha anunciado la aprobación de un programa "amplio y ambicioso" de ayudas con el objetivo que los hogares no deban destinar más del 30% de sus ingresos al pago del alquiler.

El programa se dirige a todos los arrendatarios afectados por el fin de las prórrogas de los contratos, a los que tengan contratos firmados a partir de 2022 -no sujetos a prórroga forzosa- y a las personas que deben formalizar un nuevo contrato de alquiler por cualquier circunstancia.

El jefe de Gobierno ha insistido en la responsabilidad del ejecutivo de compatibilizar dos derechos "legítimos": por una parte, el derecho de los propietarios a recuperar progresivamente la capacidad de disponer de sus inmuebles y tener cierta libertad con la renta; y de otra, el derecho de los inquilinos de no verse expuestos a incrementos súbitos o situaciones de vulnerabilidad.

Espot ha situado las políticas de vivienda como una de las principales prioridades del ejecutivo, destacando una inversión de 143 millones de euros, así como las medidas ya adoptadas para avanzar hacia un mercado más "equilibrado, accesible y sostenible".

INCENTIVOS PARA PRIVADOS

Igualmente, con la voluntad de implicar al sector privado en la promoción de viviendas de alquiler a precio asequible, el jefe de Gobierno ha avanzado que en los próximos días se presentará un programa de incentivos financieros, fiscales y urbanísticos.

La voluntad es que el programa se coordine con los comuns (ayuntamientos) para estimular a personas físicas y jurídicas a promover edificios destinados a alquiler residencial y se comprometan a mantener precios asequibles durante un período determinado.

Por otro lado, en referencia a las negociaciones para despenalizar el aborto, Espot ha reafirmado su postura asegurando que ninguna mujer debería ser penalizada por tomar una decisión tan personal, por lo que el deber del Gobierno es encontrar una respuesta que "concilie sus derechos con los de nuestra realidad institucional".

Finalmente, Espot ha situado el acuerdo de asociación con la UE como una de las decisiones más transcendentes para el futuro del país y ha defendido que es una herramienta "imprescindible" para afrontar los retos de futuro del país.

Espot ha reiterado el compromiso del ejecutivo de someter el acuerdo a referéndum una vez completado el proceso institucional europeo, garantizando que la ciudadanía pueda pronunciarse de forma informada.