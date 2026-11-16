Andorra tendrá operativo a mediados de diciembre el sistema de avisos masivos AD-ALERT

Presentación del nuevo sistema AD-ALERT - SFGA / CESTEVE

El Gobierno activa la campaña específica para explicar a la ciudadanía cómo actuar

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 16 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Andorra ha presentado este lunes el sistema oficial de alerta masiva a la población AD-ALERT que estará operativo a mediados de diciembre.

La ministra de Interior Ester Molné, ha destacado que el nuevo sistema refuerza "la capacidad de Protección Civil para informar y proteger a la población" ante situaciones de riesgo o emergencia, informa el ejecutivo en un comunicado.

AD-ALERT ha sido desarrollado en el marco del proyecto del Centro Nacional de Emergencias 112, con el apoyo tecnológico de Andorra Telecom, y se incorporará progresivamente al conjunto de mecanismos de información y aviso de Protección Civil, complementando los canales existentes.

La primera prueba real de AD-ALERT está previsto llevarla a cabo a mediados de diciembre en todo el territorio del Principado, de forma que la población recibirá un mensaje en el que se indicará claramente que se trata de una prueba y que no hay que hacer ninguna actuación.

Teniendo en cuenta dicha prueba, Protección Civil recomienda mantener actualizado el sistema operativo de los dispositivos móviles para facilitar la correcta recepción de las alertas y posteriormente se hará una encuesta de validación técnica para recoger información sobre la recepción de los mensajes y detectar posibles incidencias.

La presentación del nuevo sistema se acompaña de la campaña 'No es una notificación, es una alerta', que tiene como objetivo familiarizar a la ciudadanía con AD-ALERT y explicar cómo se debe actuar cuando se reciba un aviso.

La campaña pone el acento en tres pautas básicas ante una alerta real: leer el mensaje, seguir las instrucciones y no llamar al 112 si no es por una emergencia.

VENTAJAS

Una de las principales ventajas de AD-ALERT será la posibilidad de ofrecer información inmediata e instrucciones concretas de autoprotección a las personas potencialmente afectadas por una emergencia.

Los mensajes serán claros, breves y orientados a la acción, se enviarán en catalán, castellano, francés e inglés, y permitirán a la población saber qué pasa, dónde y qué hacer.

El director de Protección Civil y Gestión de Emergencias, Cristian Pons, ha señalado que la finalidad de AD-ALERT es poder llegar de forma "rápida" a las personas potencialmente afectadas y facilitarles la información y las instrucciones necesarias para que puedan protegerse.

Pons ha añadido que en el contexto actual y ante situaciones de emergencia que pueden evolucionar muy rápidamente, la capacidad de avisar a la población se convierte en una "herramienta esencial" para reducir las consecuencias.

El sistema dispondrá de dos niveles de aviso, en función de las características y la gravedad de la situación: la Prealerta tendrá un carácter preventivo y se utilizará ante situaciones previsibles o en evolución, mientras que la Alerta quedará reservada a situaciones de riesgo grave, inminente o en curso que requieran instrucciones urgentes de autoprotección.