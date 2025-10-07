Andorra se une al proyecto barcelonés sobre soledad no deseada en personas mayores 'Radars'

Gil y Cervós durante la firma del convenio de adhesión a 'Radars'- AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El gobierno de Andorra se ha adherido al proyecto 'Radars' impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona y el Institut Municipal de Serveis Socials, que se dedica a combatir la soledad no deseada entre las personas mayores, indica el consistorio en un comunicado.

La secretaria de Estado de Asuntos Sociales de Andorra, Ester Cervós, y la teniente de alcalde Derechos Sociales, Raquel Gil, han firmado este martes por la tarde un convenio que suma a Andorra a las otras 17 ciudades españolas que ya forman parte del proyecto.

'Radars' trata de tejer redes de vecinos, comerciantes, voluntarios y profesionales para detectar este situaciones de vulnerabilidad y ofrecer apoyo a los que lo necesiten, paliando los efectos de la soledad no deseada y previniendo sus riesgos.

Cervós ha destacado que con la adhesión del Principado, el gobierno andorrano "sigue avanzando en políticas innovadoras, inclusivas y centradas en la persona", en este caso, para garantizar una vida digna y plena a las personas mayores del país.

Por su parte, Gil ha celebrado que el modelo se siga exportando, confirmando que se trata de un "proyecto comunitario de éxito, que el Ayuntamiento impulsa y promueve desde 2008", vinculando el cuidado de las personas mayores a las actividades de los barrios.