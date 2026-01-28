Andorra ha vacunado el 100% de las explotaciones ganaderas contra la dermatosis nodular

Una veterinaria del Gobierno vacunando vacas contra la dermatosis. - SFGA / JAVILADOT

El ministro celebra que el país se haya podido mantener libre de la enfermedad

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 28 (EUROPA PRESS)

El 100% de las explotaciones bovinas de Andorra ya han recibido la administración de la vacuna contra la dermatosis nodular contagiosa, según ha informado este miércoles el Gobierno en un comunicado.

El ministro de Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería, Guillem Casal, ha destacado que el plan de vacunación se compartió con el sector ganadero, quien ha colaborado y se ha mostrado predispuesto a que todo el ganado pudiera recibir las vacunas.

Casal ha explicado que se han administrado 1.838 vacunas, llegando al 90% de las cabezas de ganado, y priorizando la vacunación de los animales en edad reproductiva, los animales de recría y todos los animales de engorde.

Con las vacunas administradas hasta hoy, el ministro ha destacado que está garantizada "la inmunidad de grupo" y por lo tanto se evita que los animales se puedan contagiar con el virus si se produce un rebrote en los países vecinos.

NINGÚN CASO

El Gobierno también ha recordado que en Andorra no se ha registrado ningún caso de dicha enfermedad y se ha hecho un seguimiento constante, con acciones preventivas para evitar la llegada del virus.

De esta forma, se ha completado el objetivo de mantener el país libre de dermatosis nodular contagiosa, lo que ha evitado consecuencias "graves" para el sector, ha señalado el ministro.

Desde el Ejecutivo se ha recordado que la dermatosis nodular no se transmite a los humanos, ya sea por contacto con los animales o incluso por el consumo de productos derivados, pero es considerada de importancia económica porque causa una disminución muy importante de la producción.