Un momento de la presentación de Ice Gladiators - ANDBANK

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 4 (EUROPA PRESS)

Andorra volverá a celebrar la competición Ice Gladiators en el Circuit d'Andorra - Pas de la Casa los sábados 7 y 22 de febrero por la mañana desde las 8.00, y organizada por la Federació Motociclista d'Andorra (FMA) y el Moto Club les Valls.

La pasada edición se disputó dentro de las Andbank GSeries en 2024, mientras que este año se organizan fuera de las GSeries, informa en un comunicado Andbank, patrocinador principal junto a Multissegur Assegurances y Rilei Pneumàtics.

Ahora, en la X edición, se espera que participen los pilotos Miquel y Marc Font (ganó en 2023), los hermanos Xavi y Cristian España (ganó en 2021) y el francés residente Maxime Emery (ganó en 2022 y 2024), entre otros, y la participación femenina de la piloto andorrana Sara Miño, habitual también del Campionat d'Enducross d'Andorra.

DOS JORNADAS

En cada una de las dos jornadas habrá, además de una tanda de entrenamientos, otra de calificación y dos carreras puntuables para el campeonato.

El director del Circuit d'Andorra - Pas de la Casa, Àlex Bercianos, ha celebrado que los Ice Gladiators hayan cabido en el calendario del circuito "a pesar de que cada vez el tema meteorológico es más difícil".

La directora de Banca País de Andbank, Maria Suárez, ha afirmado que el regreso de la competición es "un ejemplo de resiliencia y de compromiso colectivo".