Àngel Ros, nuevo vocal del consejo de administración de Gestió de Serveis Sanitaris

Archivo - Angel Ros, exalcalde de Lleida - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde de Lleida Àngel Ros ha sido nombrado vocal del consejo de administración de la empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris (GSS), informa este martes el Govern tras el Consell Executiu.

El Govern ha asegurado que el nombramiento de Ros (Lleida, 1952) aporta al órgano de gobierno de GSS "experiencia en administración, finanzas y servicios públicos y refuerza la dimensión internacional".

Ros, licenciado en Ciencias Físicas, fue alcalde de Lleida entre enero de 2004 y agosto de 2018, ocupó el cargo de embajador de España en Andorra entre 2018 y 2023 y ha ocupado cargos directivos en los ayuntamientos de Lleida, Madrid y Barcelona, así como en el sector privado.