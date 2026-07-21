Catalunya se interesa por una planta de compostaje comunitaria de Andorra

Un instante de la visita a la planta de compostaje. - PIRINENCA DE SERVEIS

Las administraciones catalanas se interesan por el modelo de gestión de la fracción orgánica

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 21 (EUROPA PRESS)

Representantes de la Agència de Residus de Catalunya i del ayuntamiento de Calafell han visitado la planta de compostaje comunitario que la empresa Pirinenca de Serveis tiene en Andorra para conocer de primera mano el funcionamiento de un proyecto pionero de economía circular.

Según ha informado la empresa en un comunicado, los asistentes han visitado las instalaciones y han podido profundizar en el modelo de gestión de la materia orgánica que desarrolla Pirinenca de Serveis en el pueblo de la Massana.

También han podido conocer la tecnología usada para transformar los residuos orgánicos en compost de calidad en un proceso "eficiente y sostenible".

El objetivo de la visita ha sido conocer la experiencia andorrana y estudiar las posibilidades de adaptar este modelo y esta tecnología en sus respectivos territorios.

La voluntad final sería impulsar nuevos sistemas de tratamiento de la fracción orgánica que contribuyan a reducir el impacto ambiental y a fomentar una economía más circular.

La planta de compostaje comunitario, inaugurada en 2025, se ha consolidado como un proyecto de referencia en la gestión sostenible de los residuos orgánicos y su fórmula despierta interés tanto en Andorra como en el Estado español.

El modelo innovador ha sido reconocido este 2026 con el Premio Escoba, un galardón que distingue las iniciativas más destacadas en el ámbito de la gestión de residuos y la limpieza urbana, poniendo en valor la contribución de Pirinenca de Serveis al impulso de la economía circular y la innovación ambiental.