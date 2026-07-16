El Consejo de la Unión aprueba el acuerdo de asociación entre Andorra y la UE

Espot ha hablado de la decisión del Consejo de la UE durante la tradicional visita a las colonias de Aina - SFGA / JAVILADOT

El texto definitivo ya puede consultarse y Espot sitúa el referéndum para el año 2027

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 16 (EUROPA PRESS)

El Consejo de la Unión Europea, formado por los ministros de los 27 Estados miembros, ha aprobado este jueves el acuerdo de asociación entre Andorra, San Marino y la UE, después de que este miércoles el Coreper diera luz verde al texto.

Según informa el Gobierno en un comunicado, el Consejo de la UE también ha aprobado la decisión de firma del texto y, por lo tanto, la publicación definitiva de este, que ya puede consultarse online en todas las lenguas oficiales de la Unión.

El jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot, ha destacado que la aprobación supone "otro paso significativo" y ha insistido en que la previsión es que durante el otoño el Principado pueda firmar el texto.

De hecho, en las próximas semanas está previsto que firmen el acuerdo los 27 Estados miembros y, posteriormente, lo harán Andorra, San Marino y la Comisión Europea, previsiblemente durante la segunda quincena de septiembre o principios de octubre.

Una vez firmado, el texto quedará totalmente cerrado y se iniciará la fase de ratificación que, al tratarse de un acuerdo mixto, requerirá la aprobación del Parlamento Europeo y, en paralelo, de los parlamentos de los 27 Estados miembros.

Espot ha recordado que la previsión del Gobierno es esperar a la aprobación por parte del Parlamento Europeo (después de la firma) para convocar el referéndum consultivo, por lo que cree que no podrá llevarse a cabo hasta 2027.

La decisión del Consejo de la Unión ha coincidido con la presentación de las prioridades de la presidencia irlandesa de la UE, que se ha celebrado este jueves en un acto con miembros del Gobierno y otros representantes de las instituciones del Principado.