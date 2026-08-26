La delegación de la Generalitat en Andorra celebrará la Diada conmemorando el Año Gaudí

El tenor Jordi Cortada y el pianista Josep Buforn actuando en la Biblioteca de Catalunya. - BIBLIOTECA DE CATALUNYA / ORIOL MIRALLES

Se ha programado el concierto 'Gaudí en notes i línies. Una vida amb música catalana'

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 26 (EUROPA PRESS)

La delegación del Govern de la Generalitat de Catalunya en Andorra dedicará la celebración de la Diada Nacional de Catalunya de este año a conmemorar el Año Gaudí.

Según ha informado a través de un comunicado, lo hará a través del concierto 'Gaudí en notes i línies. Una vida amb música catalana', que irá a cargo del tenor Jordi Cortada y del pianista Josep Buforn.

La actuación será el próximo 9 de septiembre a las 19.30 horas en el Auditori Rocafort del Centre Cultural Lauredià de Sant Julià de Lòria.

El concierto se enmarca en los actos que se llevan a cabo este año con motivo del centenario de la muerte del célebre arquitecto catalán Antoni Gaudí y el programa se inspira en etapas clave de su vida: la infancia y formación, eclosión modernista, apogeo creativo y la trascendencia espiritual.

En este sentido, evoca la vida y el espíritu de Gaudí a través de la música y los textos de autores que fueron contemporáneos y amigos suyos, y que formaban parte del movimiento cultural catalán de finales del siglo XIX y principios del XX.

En concreto, el repertorio incluirá obras de Amadeu Vives, Enric Granados, Isabel Güell, Enric Morera, Eduard Toldrà o Robert Gerhard, entre otros compositores, con textos de Jacint Verdaguer, Josep Maria de Segarra, Apel·les Mestres, Josep Carner, Àngel Guimerà, Joan Maragall, Víctor Balaguer o Josep Maria López-Picó.

El concierto es gratuito, pero desde la delegación se ha indicado que es necesario confirmar asistencia enviando un correo electrónico a la dirección delegacio.ad@gencat.cat.