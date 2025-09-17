El documental sobre el autoproclamado Rey de Andorra en 1934 se estrena en Barcelona

Cartel de la película- - 'BORIS SKOSSYREFF: EL ESTAFADOR QUE FUE REY'

El conseller Vila y la ministra andorrana de Cultura defienden colaborar por el catalán

BARCELONA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Cinemes Girona barceloneses han estrenado este miércoles el documental de Jorge Cebrián 'Boris Skossyreff, el estafador que fue rey', la historia real de un personaje europeo que llegó a proclamarse Rey de Andorra en 1934.

Han asistido el actual de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, y la ministra de Cultura, Juventud y Deportes de Andorra, Mònica Bonell.

FRANCESC XAVIER VILA

Vila ha destacado que esta película es "producto de la cooperación transfronteriza" y que el audiovisual es una posibilidad de profundizar en la colaboración.

"Somos unas sociedades capaces de hacer un audiovisual de calidad", ha dicho, y ha lamentado que hubo una época en que no se creyó suficientemente en este sectores Catalunya pese a haber talento, pero considera que hoy está demostrado que el cine en catalán tiene público interesado.

Por eso ha defendido la creación en catalán y también ver otras producciones subtituladas en catalán.

MÒNICA BONELL

La ministra ha afirmado que su Govern también quiere impulsar el catalán en general y el audiovisual en catalán en particular: "La colaboración nos hace más fuertes".

Bonell ha asegurado que su Govern seguirá ayudando a que el catalán "esté en el lugar que le corresponde".

JORGE CEBRIÁN

El director, Jorge Cebrián, ha dicho que la película es el final de un camino muy largo, tras años de investigación y de trabajo en colaboración para saber qué fue del personaje en Andorra pero también el resto de su vida.

Ha agradecido el apoyo del Govern d'Andorra, de la Delegació de la Generalitat en el Principat y del copríncipe francés, además de a todos los que se han implicado.

El documental catalano-andorrano producido por Qucut Producció S.L. también se proyectará en salas de Andorra, Madrid, Igualada (Barcelona), la Seu d'Urgell (Lleida), Mallorca, Pamiers y Mende (Francia).

La película explica cómo Skossyreff fue miembro de la nobleza rusa, espía británico, apátrida, ayudante de la reina de Holanda, colaboracionista nazi, falsificador y estafador profesional, gigoló y organizador de orgías, visionario, personaje mediático internacionalmente, políglota y reo en destacadas cárceles europeas.

EN CINES Y DESPUÉS EN TV

Se estrena en los Cinemes Illa Carlemany (Andorra) además de en Barcelona, y después se podrá ver en otras salas: el día 30, en el Cinema Igualada (Barcelona); el 2 de octubre, en los Cinemes Giu de la Seu d'Urgell (Lleida); el 17 en el Cinema Mende (Francia); el 30 en el Rívoli (Palma); el 1 de noviembre en el Cinema Pamiers (Francia) y el 26 en el Ateneo de Madrid.

Después de proyectarse en cines se verá en Filmin, TV3 ('Sense Ficció'), IB3 y RTVA.

La película llega a los cines tras pasar por festivales nacionales e internacionales: el festival Cinemania de Montreal (Canadá) lo estrenó mundialmente y el Rani Durgavati International Film Festival (la India) lo premió como Mejor Docu Drama y Mejor Banda Sonora Original.

Ha participado en otros certámenes de Europa y de América, este agosto ha pasado por el Fort Smith International Film de Arkansas (EE.UU.) y en octubre estará en el Festival Som Cinema de Lleida.

RODADA EN 6 PAÍSES CON MANEL PIÑERO

Se ha rodado en Andorra, Francia, Portugal, Alemania, Holanda, Mallorca, Sitges (Barcelona) y la Seu d'Urgell (Lleida), y la protagoniza el actor, guionista, humorista y periodista catalán Manel Piñero, también conocido como 'L'Home APM' del programa de TV3 'Alguna pregunta més?'.

Tras 10 años de investigación y documentación, Cebrián también ha publicado el libro 'Boris Skossyreff, el estafador que fue rey de Andorra' (Anem Editors), en castellano y catalán, y que tendrá varias presentaciones coincidiendo con el estreno de la película.

El periodista Jorge Cebrián (Gijón 1976) ha dedicado gran parte de su carrera periodística a recuperar personajes y episodios silenciados de la Historia, y es licenciado en Periodismo por la URL y con formación en Historia por la UdL.

Ha dirigido y escrito el guión de una decena de documentales de temas históricos, como 'Pena capital', 'Lluitant per la vida' y 'Els secrets de Somplosa', y también fue guionista e investigador del documental 'Pujol/Catalunya. El consell de guerra', además de trabajar como periodista en diversos medios e instituciones.