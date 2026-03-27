Empieza la ampliación de la subestación de Adrall (Lleida), clave en la interconexión con Andorra

Obras de ampliación de la subestación de Adrall - RED ELÉCTRICA

LLEIDA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Red Eléctrica, la empresa de Redeia responsable del transporte y la operación del sistema eléctrico en España, ha iniciado esta semana las obras de construcción de la nueva subestación de Adrall (Lleida) de 220 kV, una infraestructura clave para la nueva interconexión eléctrica con Andorra, informa en un comunicado este viernes.

El proyecto completo, que supondrá una inversión de 7,73 millones de euros, está recogido en la Planificación eléctrica vigente junto con la construcción de la nueva línea de interconexión con Andorra, cuya construcción se iniciará en los próximos meses.

Esta actuación consiste en la ampliación y adecuación de la infraestructura ya existente con la construcción de una nueva subestación de tecnología GIS o blindada en edificio, una tecnología que aporta "menor impacto visual y mayor integración paisajística".

Una vez finalizada su construcción, la antigua subestación de Adrall, en Ribera d'Urgellet (Lleida), será reemplazada por la nueva instalación GIS.

Además, la nueva GIS de Adrall reforzará al mismo tiempo la seguridad y calidad de suministro al entorno de La Seu d'Urgell (Lleida) y adecuará esta instalación a la configuración de doble barra, de acuerdo con los procedimientos de operación vigentes.