España mantiene que el acuerdo de asociación entre Andorra y la Unión Europea es "no-mixto"

El embajador español en el Principado lo afirma durante la celebración de la fiesta nacional

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 9 (EUROPA PRESS)

El embajador de España en Andorra, Carles Pérez-Desoy, ha reiterado este jueves que la naturaleza jurídica del acuerdo de asociación del Principado con la Unión Europea (UE) es "no-mixto".

Pérez-Desoy lo ha dicho durante el discurso que ha pronunciado con motivo de la celebración de la fiesta nacional de España en el Principado, dejando claro que dicha consideración debería "simplificar y facilitar" la tramitación del acuerdo.

El embajador ha pronunciado un discurso escueto en el que ha repasado algunos de los temas de actualidad que vinculan España con el Principado, así como cuestiones relativas al contexto internacional.

En relación con Europa, ha recordado que todos los gobiernos españoles han apoyado, desde el inicio de las negociaciones para el acuerdo de asociación hace casi 14 años, a los distintos ejecutivos andorranos en la que a menudo es "una complicada gestión".

Según Pérez-Desoy el acuerdo es un episodio de tanta transcendencia para el Principado como lo fue el referéndum de la Constitución y se ha mostrado convencido que el pueblo andorrano volverá a demostrar "su cordura", como en otros momentos importantes, y sabrá escoger lo mejor para su futuro.

A la vez, ha señalado que un tema "esencial" para la UE es la cooperación transfronteriza y mientras que en otros territorios considera que es casi una quimera, ha destacado que en el caso de España y Andorra hay muchas propuestas tangibles para mejorar la vida de los ciudadanos.

Así, ha citado el proyecto del Tramvalira, para unir con un tranvía la Seu d'Urgell y Andorra, y ha reiterado el apoyo para reforzar la institucionalidad del espacio de cooperación en el Pirineo oriental para conseguir "una mayor visibilidad" ante el mundo y en especial, ante las instituciones europeas.

PALESTINA Y MIGRACIÓN

Al inicio de su discurso el embajador también se ha referido a los conflictos de Gaza y Ucrania y ha celebrado "la posición compartida" de Andorra en referencia al reconocimiento del estado de Palestina y la solución de los dos estados.

También ha hecho referencia a los asuntos migratorios y ha celebrado la creación del grupo de trabajo hispanoandorrano de asuntos fronterizos y migratorios que debe permitir, "lejos de la demagogia y sobre la base del diálogo", analizar los problemas y encontrar soluciones.

Pérez-Desoy ha señalado que se sigue trabajando en el convenio entre la ONCE y el Principado, en el refuerzo de la cooperación policial y también ha destacado la colaboración en materia educativa.

A la vez, ha recordado el peso de la comunidad española residente en Andorra, "la más importante" del Principado pero que según el embajador está magníficamente integrada, que le ha servido para dar la bienvenida al nuevo cónsul general de España en el país.

Finalmente, ha concluido haciendo un llamamiento a combatir el pesimismo institucional desde la responsabilidad y la confianza en que todos juntos "sabremos estar a la altura de una hora grave" para Europa y el mundo.