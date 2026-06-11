Espot confía en la unanimidad de los 27 al acuerdo de asociación Andorra-UE "las próximas semanas"

El jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot, en la 37 edición de la Trobada Empresarial al Pirineu, en la Seu d'Urgell (Lleida) - EUROPA PRESS

Defiende un "crecimiento moderado" de la población y abordar los males del crecimiento económico

LA SEU D'URGELL (LLEIDA), 11 (EUROPA PRESS)

El jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot, ha confiado en que se conseguirá la unanimidad de los 27 países de la Unión Europea al acuerdo de asociación entre Andorra y la UE "en las próximas semanas", y que la firma por parte del Gobierno y de la Comisión Europea y el inicio del proceso de ratificación en el Parlamento Europeo se lleve a cabo antes de que finalice la actual legislatura andorrana, de aquí a unos 10 meses.

Lo ha dicho este jueves durante la apertura de la 37 edición de la Trobada Empresarial al Pirineu, que se celebra en el Palacio Municipal de Deportes de La Seu d'Urgell (Lleida) hasta el viernes, en la que estaban presentes también el exalto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior y presidente del Cidob, Josep Borrell, y la presidenta de la Trobada Empresarial al Pirineu, Montse Pujol.

"Debemos entender que las prioridades de la Unión Europea no son Andorra y San Marino y porque recabar la unanimidad de los 27 Estados miembros no es tan fácil, pero nosotros confiamos en las próximas semanas en esta unanimidad", ha expresado.

Tras lograr esta unanimidad, se firmará el acuerdo y se llevará a ratificación del Parlamento Europeo y de los parlamentos de los 27 y Andorra también lo ratificará tras el referéndum vinculante que se convocará, aunque ya será sin él como jefe del Ejecutivo andorrano, porque no puede presentarse a la reelección tras dos mandatos: "Andorra no se acaba con este Gobierno ni conmigo".

Esta unanimidad de los 27 está siendo bloqueda por Bulgaria por un conflicto diplomático con San Marino (con quien se ha negociado de forma conjunta el acuerdo), un retraso que, en una atención a los medios previa a su intervención, ha considerado "ajeno" al Gobierno de Andorra.

"Trabajamos desde la discreción y sabemos que no solo las instituciones europeas, sino muchos Estados miembros de la Unión Europea, están trabajando duro para desbloquear esta situación y esperamos que en las próximas semanas esto pueda ocurrir", ha sostenido.

APERTURA ECONÓMICA

Ha vinculado el acuerdo de asociación al proceso de apertura económica de Andorra de los últimos 15 años, considerando que la decisión que se tomó entonces fue positiva y ha implicado crecimiento económico, pero que ha redundado en los sectores que ya eran "maduros" en el principado.

"Ha creado nueve sectores de actividad, muchos más de lo que la gente piensa. Pero también es verdad que quizás no acaba de culminar ese proceso de diversificación económica que todos anhelábamos y esperábamos", ha expresado.

CRECIMIENTO "MODERADO"

Espot ha defendido que es mejor gestionar este crecimiento económico que una recesión, pero que el crecimiento se debe hacer compatible con la preservación de los recursos naturales mediante un "crecimiento moderado" de la población, aunque ha descartado hacerlo con el modelo que plantea Suiza.

"A mí no me gusta, porque es algo simplista lo que quiere hacer Suiza. Preguntar en un referéndum si podemos superar los 10 millones de habitantes. Pues depende del contexto. ¿Y por qué 9.999.999 habitantes sí, y 10 millones y 1 habitante más no? Lo que debemos hacer es atacar los males del crecimiento".

Por todo ello, ha defendido poner límites ante las consecuencias en, por ejemplo, el acceso a la vivienda, y ha defendido las políticas del Gobierno en este ámbito, exponiendo que en el último Presupuesto, de 700 millones de euros, 140 son para vivienda.

CAPITALIDAD ECONÓMICA DEL PIRINEO

Sobre el papel de Andorra en la economía del Pirineo, ha dicho que el país se siente un polo económico imprescindible: "El Pirineo se beneficia enormemente del polo económico que supone Andorra y Andorra se beneficia enormemente también de los recursos que tiene el Pirineo".

En este sentido, ha apostado por reforzar el "diálogo transfronterizo" con Catalunya en los ámbitos que sean de interés mutuo, y también con la región francesa de Occitania.