Espot plantea incrementar la aportación económica de los residentes pasivos de Andorra

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 11 (EUROPA PRESS).

El jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot, ha planteado la posibilidad de incrementar la aportación económica que deben hacer los residentes pasivos (personas con autorización de residencia pero que no ejercen ninguna actividad laboral) que quieren vivir en el Principado.

Espot lo ha dicho este jueves dando respuesta a una pregunta formulada por el líder del principal partido de la oposición, Concòrdia, Cerni Escalé, sobre los problemas existentes en materia de vivienda, inmigración e inversión extranjera, durante una sesión de preguntas en el Consell General (Parlamento).

Espot ha afirmado que actualmente es "demasiado barato" residir en el país para las personas que no ejercen actividad económica -deben hacer una inversión de 600.000 euros- y se ha mostrado dispuesto a abrir una reflexión entorno a dicha cuestión.

Aún así, ha añadido que el cambio también debería implicar una modificación de las condiciones que deben cumplir las personas que quieren acceder a un permiso de residencia y trabajo por cuenta propia -que entre otros requisitos deben depositar 50.000 euros a la Autoridad Financiera Andorrana- para evitar que "hecha la ley, hecha la trampa".

INVERSIÓN EXTRANJERA INMOBILIARIA

Finalmente, Espot también se ha referido a un posible incremento del impuesto sobre la inversión extranjera inmobiliaria, porque aunque ha asegurando que el tributo ha sido "disuasivo" porque sin él seguramente habría habido muchas más operaciones, también ha reconocido que quizás no lo ha sido suficiente.

Escalé se ha mostrado contento con la respuesta del jefe de Gobierno recordando que las mismas medidas ya las había propuesto en formato de enmienda, pero la mayoría parlamentaria las rechazó.

Según el representante de Concòrdia, los requerimientos de inversión para residentes pasivos o autónomos son "bajos o inexistentes" y por este motivo ha anunciado que esta misma semana tramitarán otra vez una proposición de ley que incluya los incrementos de las aportaciones.