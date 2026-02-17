FEDA invertirá 50 millones para construir la ETR y ampliar la línea de alta tensión con España

Forné, Calvó y Travé durante la presentación de las obras de la nueva ETR. - SFGA / JAVILADOT

20 millones corresponder a la ETR y 30 a la línea de alta tensión

SANT JULIÀ DE LÒRIA (ANDORRA), 17 (EUROPA PRESS)

Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA), la compañía nacional eléctrica del Principado, ha iniciado este martes las excavaciones en el terreno donde se ubicará la futura Estación Transformadora y Repartidora (ETR) del río Runer y la ampliación de la línea de alta tensión con España, en las que invertirá 50 millones de euros.

Así lo ha explicado la directora general de FEDA, Sílvia Calvó, durante la visita del inicio de los trabajos, en la que ha detallado que 20 millones corresponden a la construcción de la ETR y los 30 restantes se destinarán a la ampliación de línea de alta tensión con España, según ha informado la empresa en un comunicado.

Ha añadido que la nueva infraestructura tienen dos objetivos: ampliar la capacidad de importación de cara al incremento de la demanda previsto por la electrificación y mantener la seguridad de suministro en caso de cualquier incidente en cualquiera de los dos países vecinos.

En la misma línea, el secretario de Estado de Transición Energética, Transportes y Movilidad, David Forné, ha señalado que es un "día importante" porque se construyen las bases para poder garantizar el suministro futuro.

Por su parte, el director de Nuevas Infraestructuras y Operaciones de FEDA, Jordi Travé, ha detallado que la ETR recibirá la electricidad a 220kv procedente de la nueva línea de alta tensión y la reducirá a 110kv para poder transportarla por las líneas del país.

Las obras de excavación se alargarán durante todo 2026, mientras que la edificación y la instalación de la parte industrial se prevé que concluya y se ponga en funcionamiento en 2029.