El fondo Atalaya, de Andbank, completa la venta del Hotel San Fermín de Benalmádena (Málaga)

Archivo - El Hotel San Fermín de Benalmádena. - ANDBANK - Archivo

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 6 (EUROPA PRESS)

El fondo Atalaya, gestionado por la firma de inversiones Actyus de Andbank, ha completado su primera desinversión tras cerrar la venta del Hotel San Fermín, ubicado en Benalmádena (Málaga), informa Actyus este miércoles en un comunicado.

El activo ha sido adquirido por el grupo hotelero Dorobe, por una cantidad que no ha sido revelada, que con la compra "avanza en su estrategia de expansión" hotelera en la comunidad autónoma.

Desde el fondo de inversión han explicado que la transacción supone un hito relevante para Atalaya, ya que materializa la primera rotación de activos desde su lanzamiento y valida la estrategia de inversión y creación de valor definida desde su origen en 2021.

"Desde su adquisición, el activo ha sido objeto de una gestión activa orientada a la mejora operativa y al reposicionamiento con el objetivo de incrementar su atractivo y su valor a largo plazo", detalla la firma de inversiones, que también explica que la venta se ha producido después de completar el plan de negocio en el activo.

Hasta la fecha, Atalaya ha realizado inversiones por más de 110 millones de euros en cuatro hoteles vacacionales de categoría de 3 y 4 estrellas, con el foco en la Costa del Sol, Baleares y Canarias.