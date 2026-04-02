Forces Elèctriques d'Andorra cierra 2025 con un beneficio de 25,4 millones

Central de FEDA - FEDA

La compañía pública se refuerza para afrontar los retos de la transición energética

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 2 (EUROPA PRESS)

La compañía pública Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA) ha cerrado el año 2025 con un beneficio de 25,4 millones de euros, según ha informado la compañía en un comunicado de prensa.

El resultado es un poco inferior a los más de 28 millones que consiguió en 2024 y que supusieron un récord, y desde la compañía se señala que los datos positivos se deben a un precio de la energía "moderado".

Uno de los hitos relevantes del ejercicio es el incremento patrimonial --que ha sido del 7,4% por la aplicación de reservas del 2024 y la diferencia de resultado-- y, además, FEDA ha afrontado una ampliación de capital de FEDA Ecoterm para consolidar su filial.

En este sentido, la compañía ha remarcado que su situación continúa fortaleciéndose, consolidando "plenamente" la recuperación después de la crisis energética y de la pandemia de Covid-19.

Así, FEDA ha asegurado que cuenta con "músculo suficiente" para afrontar retos de futuro directamente orientados a la transición energética, como es el cuarto grupo de la central hidroeléctrica del Hospitalet-près- l'Andorre o el parque eólico del pico de Maià.

También ha señalado que los números verdes se han registrado en las tres filiales del grupo (FEDA Ecoterm, FEDA Solucions y CTRASA), que han cerrado el ejercicio con "buenos resultados.

RESULTADOS DE LAS FILIALES

En el caso de FEDA Ecotrem, ha conseguido un "ligero incremento" de los beneficios respecto a 2024, llegando a 802.375 euros, y ha cifrado en 7,39 millones las inversiones, completando casi la totalidad de las presupuestadas.

De la misma manera, 2025 ha sido un año "muy importante" para la filial encargada de aportar soluciones a la transición en sistemas de calefacción convencionales a modelos más sostenibles con la unión de las redes de calor de Andorra la Vella y Escaldes-Engordany como uno de los hitos más destacados.

En el caso de la filial encargada de las soluciones de movilidad sostenible, FEDA Solucions, ha conseguido un beneficio de 158.533 euros, consolidando el crecimiento de la compañía que ya se apuntó en 2024.

Finalmente, el Centre de Tractament de Residus (CTRASA) ha cerrado el primer ejercicio con beneficios desde su integración al grupo FEDA, consiguiendo un superávit contable de 220.820 euros.