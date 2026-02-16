Guía Repsol reconoce con 2 Soles al restaurante 'Dromo' de Badajoz y Extremadura suma 18 galardonados

El restaurante 'Dromo' de Badajoz es galardonado con 2 Soles de la Guía Repsol - IVAN KLEM

TARRAGONA/MÉRIDA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guía Repsol ha reconocido con 2 Soles al restaurante extremeño 'Dromo' de Badajoz.

En el caso de Extremadura, se estrenan con 1 Sol Guía Repsol los restaurantes 'Nardi' (Hervás) y 'Veratus' (Jarandilla de la Vera), en la provincia de Cáceres, y 'El Bar Old School Food' (Mérida), en Badajoz.

Con estas cuatro incorporaciones, Extremadura suma un total de 18 restaurantes galardonados. En concreto, 16 con Un Sol, 1 con Dos Soles y 1 con Tres Soles.

El reconocimiento a 'Dromo' ha tenido lugar durante la Gala de los Soles Guía Repsol, que se ha celebrado este lunes en Tarragona con los chefs más destacados del país y los 83 nuevos Soles, distribuidos por toda España y Andorra también, que entra en Guía Repsol este 2026 con Un Sol para 'Ibaya'.

Así, el restaurante gallego A Tafona, el madrileño Ramón Freixa Atelier y el restaurante de fusión mallorquina y andaluza Voro han sido distinguidos con los 3 Soles de la Guía Repsol 2026, la máxima calificación, ha explicado la empresa este lunes en un comunicado.

