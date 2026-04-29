Las hijas de Pujol aseguran que la fortuna de Andorra era "opaca" y desvinculan a su padre

Oleguer Pujol Ferrusola a su llegada a la Audiencia Nacional - Carlos Luján - Europa Press

BARCELONA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Marta Pujol Ferrusola y Mireia Pujol Ferrusola, las hijas del expresidente de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol i Soley, han asegurado que si el legado en Andorra de su abuelo, Florenci Pujol, no aparecía en su testamento es porque era "opaco".

"No formaba parte de la herencia oficial de mi abuelo. No estaba declarado en la Hacienda española", ha reconocido Marta Pujol durante su declaración ante el tribunal de la Audiencia Nacional (AN) que determinará si la fortuna familiar procede de actividades ilícitas de los Pujol valiéndose de su posición política o si, como ellos defienden, se trata de una herencia.

Este miércoles han declarado cinco de los siete hermanos Pujol Ferrusola --Oriol, Marta, Mireia, Pere y Oleguer--, y todos ellos han coincidido en que su abuelo les dejó esta herencia en Andorra a espaldas de su padre, Jordi Pujol, sobre el que han dicho que nunca tuvo conocimiento de la misma ni tampoco cuentas en Andorra.

"Mi abuelo tenía mucha admiración por su hijo, pero al mismo tiempo sufría por ver cómo su hijo dedicaba su vida y su economía, que ya tenía antes de ser presidente, a su proyecto de vida, que era la política bien hecha y su Catalunya amada", ha asegurado Mireia Pujol Ferrusola.

Oriol Pujol ha afirmado que su abuelo "no acababa de entender la actividad política" de su padre, que lo había llevado a la cárcel en los años 60, un periodo en el que Florenci Pujol entabló una relación de confianza con Marta Ferrusola, su nuera, a la que decidió que le dejaría su legado, junto a sus nietos.

Han afirmado que Florenci Pujol dejó depositados al morir, en 1980, 140 millones de pesetas en dólares en Andorra, y que en 1990, cuando asumió la gestión su nieto mayor, Jordi Pujol Ferrusola, se habían revalorizado hasta alcanzar los 500 millones de pesetas en forma de títulos, letras del tesoro de distintos Estados y láminas financieras con diferentes vencimientos.

En 1992, Jordi Pujol Ferrusola comunicó a sus hermanos que iba a proceder al reparto del legado y todos ellos se abrieron cuentas personales en la desaparecida Banca Reig (posterior Andbank), para ingresar los más de 62 millones que les correspondían a cada uno.

Los ingresos a sus respectivas cuentas se efectuaron entre 1992 y 2000, cuando Jordi les dijo que daba por cerrado el reparto del legado, con la excepción de 60.000 euros adicionales que recibieron en 2004 por un producto cuyo vencimiento estaba pendiente.

FUNDACIONES

Sobre el motivo por el que los invitaron a marcharse de Andbank en 2010, han dicho que la entidad los consideró "personas expuestas políticamente", por lo que decidieron llevarse el dinero procedente de la herencia a la desaparecida Banca Privada d'Andorra (BPA).

En 2012 sus asesores en BPA les aconsejaron que, "por motivos de seguridad", cada uno de ellos debía abrir una cuenta a nombre de una fundación, de la que no participaron en el diseño de la estructura, sino que les fue dada: Marta Pujol abrió una a nombre de Doneran; su hermana Mireia, de Doral International; Pere lo hizo a nombre de Clipperland, y Oleguer a nombre de la fundación panameña Kamala.

Este último ha explicado que "eso no daba más opacidad frente a posibles requerimientos de información internacionales", como demostró posteriormente la rogatoria, sino que se les recomendó por dos motivos.

Por un lado, les permitía tener mayor privacidad frente a riesgos interbancarios, para evitar que trabajadores pudiesen conocer la titularidad de sus cuentas y filtrar información; por otro, evitar la aplicación de un impuesto sobre los ahorros que había entrado en vigor en Andorra.

Mireia Pujol ha reiterado que el objetivo era preservar su identidad frente a posibles malos usos de los trabajadores de la banca, de "chivatos", en un momento en el que había salido publicada la lista Falciani de evasores fiscales, y para evitar ser investigados, como ocurrió con su abuelo en 1959 con el 'caso Rivara'.

Finalmente, en 2014 se vieron obligados a regularizar la totalidad de sus fondos en Andorra: "El motivo de regularizar los fondos es el pantallazo de 'El Mundo', porque pone al descubierto que tengo una cuenta en Andorra", ha resumido Marta Pujol.

PROCEDENCIA Y USO

Sobre la actividad empresarial de su abuelo, Marta Pujol ha dicho que era un empresario de éxito, que compró el Laboratorio Martín Cuatrecasas y que "la perla de la corona" fue la fundación de Banca Catalana.

Sobre el uso que hicieron del legado, Oriol ha dicho que no lo usó en su vida diaria; Marta Pujol, que no vivió de él, que ni siquiera pensaba en él y que nunca lo usó; Mireia, que ella vivía de lo que ganaba de su trabajo como arquitecta; Pere, que compró algunas acciones, pero los fondos se mantuvieron hasta la clausura de la cuenta, y Oleguer, que tuvo un "perfil muy conservador" y lo destinó al ahorro.

Preguntados si en sus respectivas trayectorias profesionales trataron de influir sobre funcionarios o autoridades a fin de obtener decisiones favorables a ellos o a su familia, todos ellos lo han negado.

También han dicho no tener constancia de si alguno de los hermanos tuvo esta intención y han refutado haber consentido el ingreso en cuentas de su titularidad de dinero que pudiese proceder de actividades delictivas.

CUENTAS FALSAS

Oriol Pujol ha negado que tuviese más de una cuenta en Andorra y ha explicado que la imputación de su mujer en esta causa deriva de una cotitularidad que se le atribuye en una cuenta bancaria con su hermano, Jordi Pujol Ferrusola, con una dotación de 8 millones de euros que salió en un artículo de 'El Mundo'.

La noticia, ha dicho, no era falsa, pero se basaba en un informe policial no firmado, "apócrifo", y que según él había sido elaborado por la misma estructura policial que había atribuido cuentas falsas a distintas personas en Catalunya, entre ellas el expresidente de la Generalitar, Artur Mas, y al exalcalde de Barcelonas, Xavier Trias.

"Le atribuyen una cuenta falsa a mi hermano Jordi y a mi mujer, con una dotación de 8 millones. La composición de una cotitularidad con mi hermano, más la cotitularidad que tenía conmigo, lleva a la imputación de mi mujer en esta causa", si bien ha dicho que el instructor entendió que esto no era cierto y no consta entre los procesados.

ENTORN

Por su parte, Pere Pujol ha explicado que trabajó en Entorn desde 1993, donde hizo labores puramente técnicas, como trabajador, hasta 2007, cuando pudo comprar acciones de la compañía.

Preguntado por su abogado sobre el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, que afirma que Entor fue adjudicataria en los años 2000 y 2001 de contratos ambientales de la Administración Pública de Catalunya, Pere Pujol ha señalado que "el cliente público no era el mayoritario, el mayoritario era el privado en un 75%".

Ha reconocido que sí que ganó contratos públicos en esa época, unas adjudicaciones de 190.000 euros entre tres o cuatro años, y ha aclarado que su hermano Oriol Pujol era Secretario en la Conselleria de Industria, por lo que "en ningún caso" pudo influir en el resultado de los mismos, que se dirimían en la Conselleria de Medioambiente, posteriormente rebautizada como Territori.

Sobre el desbloqueo, como sostiene Fiscalía, de un parque de proyectos eólicos sobre el que supuestamente había informes negativos en Prat de Compte (Tarragona) y para la que Entorn hizo un estudio de impacto ambiental, Pere Pujol ha dicho que Entorn ofrecía estos estudios a diversas empresas privadas, pero que tenían que ser aprobados posteriormente por la Administración.

"En ningún caso hubo ninguna presión de desbloqueo, porque ese proyecto creo que no consiguió ninguna aprobación administrativa", ha zanjado.