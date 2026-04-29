El hijo del prestamista en México de Jordi Pujol Ferrusola se desvincula de los créditos

Pantalla en la sala de prensa muestra a Jordi Pujol Ferrusola declarando en la Audiencia Nacional, a 27 de abril de 2026, en San Fernando de Henares, Madrid (España) - Carlos Luján - Europa Press

BARCELONA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El editor Bernardo Domínguez Carecedes, hijo del prestamista de Jordi Pujol Ferrusola en México, el fallecido Bernardo Domínguez Moreno, se ha desmarcado de las líneas de crédito que su padre supuestamente concedió al primogénito del expresidente de la Generalitat y que la Fiscalía Anticorrupción sospecha que son ficticias: "No tengo absolutamente nada que ver con eso".

Así lo ha manifestado este miércoles ante el tribunal de la Audiencia Nacional (AN) que juzga a la familia Pujol por su presunto enriquecimiento ilícito valiéndose de su posición política, al que ha explicado que conoció a Pujol Ferrusola en 2005.

"Me entrevisto con él y me plantea una serie de negocios. Le comento que en esos momentos yo estoy más dedicado a la parte de expansión internacional del grupo, viajo mucho, y que toda la parte administrativa y financiera está al frente de mi señor padre, ya fallecido en estos momentos, y que se tendría que entender con él", ha explicado a preguntas del Ministerio Público, que pide para él 5 años por los presuntos delitos de falsedad documental y blanqueo.

Desde ese momento y hasta 2013, asegura que no tuvo noticias sobre el primogénito del matrimonio Pujol Ferrusola y que, todo lo que pasó en este periodo, lo gestionó su padre.

Ha reconocido que su padre sí que le había comentado que el 10 de noviembre de 2007 le había concedido a Jordi Pujol Ferrusola una línea de crédito de 6 millones de euros, pero que él no tuvo nada que ver con eso: "Yo no firmé ningún documento".

De la segunda línea de crédito, por un importe de 1 millón de dólares, concedida el 18 de marzo del año 2010, se enteró en 2013, cuando se le pidió que ayudase a cobrarla, porque Pujol Ferrusola no había devuelto el dinero, y ha negado que su padre fuese el titular de una cuenta en Andorra.

"Para nosotros esta operación ha sido lamentable. Haber cobrado este dinero a Jordi Pujol ha sido, yo creo, una pésima decisión de mi parte. Hubiese sido más económico no cobrar y esperarme a ver cuándo me paga. Nos ha salido más caro el caldo que las albóndigas", ha lamentado ante el tribunal.

BUESA Y MAYOLA

El empresario Gustavo Buesa, que codirigía junto a Josep Mayola la empresa Gestió i Recuperació de Terrenys (GiRT), ha reconocido que vendieron en 2002 un total de 666 acciones (el 50% de su capital social) a la sociedad Active, propiedad de Mercé Gironès, exmujer de Jordi Pujol Ferrusola, por 5.011 euros.

Al cabo de dos años, GBI (cuyo administrador único es Buesa) y Mayola, representado por Lynx, socios ambos de Servitransfer, compraron a Active las 666 acciones por más de 5 millones de euros, que Buesa ha justificado asegurando que Active asumió "un riesgo empresarial importante y, lógicamente, luego se sacó una plusvalía".

En esa fecha, la Fiscalía Anticorrupción sostiene que GiRT ya había obtenido de la Generalitat de Catalunya la autorización ambiental referida para explotar el vertedero de Tivissa (Tarragona).

Precisamente, sobre las autorizaciones que recibieron para operar los vertederos de Vacamorta, en Cruilles (Girona), y Tivissa, Buesa ha negado que se hubiesen cometido actos encaminados al soborno o tráfico de influencias y ha defendido que las facturas que la Fiscalía Anticorrupción sostiene que son falsas se corresponden con "servicios prestados".

RECUPERACIÓN DE PEDRERES

Sobre Recuperación de Pedreres SA, la primera sociedad de Buesa y Mayola como socios, cuyo objeto social era el tratamiento de residuos, Mayola ha señalado que la mercantil fue transferida a la sociedad holandesa April Snow Holdings BV, participada por ambos, a la que se incorporó un nuevo socio en 2000: la danesa Nordic Aps, que adquirió el 34% su capital social.

En 2003, la Generalitat otorgó una autorización ambiental a Recuperación de Pedreres SA, que operaba el vertedero de Vacamorta.

No obstante, han negado que supiesen que Nordic estaba relacionada con Jordi Pujol Ferrusola, como sostiene la Fiscalía Anticorrupción, que pide para cada uno de ellos 5 años de prisión por falsedad documental y blanqueo de capitales.