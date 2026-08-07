El ICGC publica el Visor SPIRAL, un inventario "transfronterizo" de desprendimientos del Pirineo

Detalle del visor - TERRITORI

BARCELONA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), organismo adscrito al Departament de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, ha publicado el Visor SPIRAL, un inventario "transfronterizo" y armonizado de desprendimientos de todo el Pirineo.

El visor pone al alcance de administraciones, profesionales, investigadores y la ciudadanía el "conocimiento" de más de 20.000 desprendimientos cartografiados en el conjunto de los Pirineos, desde Catalunya hasta el País Vasco, informa la Conselleria en un comunicado de este viernes.

Se han incluido todos los desprendimientos desde que se tienen datos: la más antigua es de 1427 y la más reciente de 2025 --las antiguas son menos frecuentes por "falta de datos" y a medida que se acercan a la actualidad hay más información--.

La publicación del visor culmina uno de los "hitos" del proyecto europeo SPIRAL (eStratègia PIRenenca d'Avisos per esLlavissades) en el que trabajan conjuntamente equipos de España, Francia y Andorra, y que está coordinado por el ICGC.

PANEQUE

El proyecto tiene como objetivo construir una estrategia conjunta para prevenir los daños económicos y sociales que causan los desprendimentos en el Pirineo que, según ha recordado la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, "es un territorio especialmente vulnerable en cuanto a los efectos del cambio climático".

"Estamos ante una herramienta de referencia para las administraciones en cuanto a la planificación territorial y la prevención de los geopeligros, y también para la investigación y el conocimiento científico", ha añadido.

El inventario cubre una superficie de cerca de 25.000 kilómetros cuadrados e integra más de 20.000 movimientos de vertiente, entre los cuales hay más de 1.600 grandes deslizamientos de terreno.