Un incendio destruye la urbanización La Querola de Ordino de Andorra esta madrugada

BARCELONA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un incendio ha dañado "completamente" los siete bloques de edificios de la urbanización La Querola de la parroquia (provincia) de Ordino de Andorra este martes de madrugada.

Los Bomberos han recibido el primer aviso a las 01.45 horas por el fuego en uno de los bloques y se ha activado el parque de la parroquia de La Massana, informa el Gobierno de Andorra en un comunicado.

El incendio se ha propagado "con rapidez" hasta destruir la urbanización de 52 viviendas construida sobre una parcela de 6.900 metros cuadrados y un perímetro de 350 metros y la superficie quemada es de unos 10.000 metros cuadrados de viviendas y 12.000 metros cuadrados de aparcamiento.

AYUDA DE LOS BOMBERS DE LA GENERALITAT

34 efectivos de los Bomberos trabajan sobre el terreno para extinguir el incendio con 14 dotaciones del cuerpo, 2 de las cuales de la Generalitat de Catalunya del parque de La Seu d'Urgell (Lleida).

Los Bomberos de la parroquia de El Pas de la Casa se han trasladado al cuartel de la parroquia de Canillo, cuyos efectivos están sobre el terreno, e informan que el fuego está "bajo control" y trabajan con el objetivo prioritario de proteger el bosque.