El IPC avanzado de julio en Andorra sube una décima y se sitúa en el +4,3%

Una imagen del eje comercial de la avenida Carlemany (Andorra) - EUROPA PRESS

El dato está por encima del de España (+3,5%) y del de Francia (+2,1%)

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 3 (EUROPA PRESS)

La variación interanual estimada del Índice de Precios de Consumo (IPC) del mes de julio en Andorra es del +4,3%, según el cálculo del indicador avanzado que ha publicado este lunes el departamento de Estadística.

El indicador representa un cálculo previo del índice según el cual, en caso de confirmarse, aumentaría una décima respecto del IPC registrado en el mes de junio, que fue del +4,2%.

Según la nota de prensa de Estadística, el comportamiento se explica, principalmente, por el decremento de precios del grupo 'transporte' y por el aumento del grupo 'ropa y calzado'.

Por otra parte, este mes de julio la variación mensual avanzada del IPC se sitúa en el -0,4%, cuando en el mismo período del año anterior fue del -0,5%.

Los grupos que más destacan por el decremento en los precios son 'ropa y calzado', con una variación mensual del -8,8% (julio 2025: -11,1%), y 'transporte', con una variación mensual del -1,8% (julio 2025: +0,8%).

En cambio, incrementa su precio el grupo 'vivienda, agua, gas, electricidad y otros combustibles', con una variación mensual del +0,7% (julio 2025: +0,1%).

El indicador avanzado de julio de Andorra se sitúa por encima del registrado en el mismo mes en España (+3,5%) y también del de Francia (+2,1%).