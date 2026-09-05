Juan Fernández (PP): "España y Catalunya han acogido demasiado" por las directrices de Moncloa

Archivo - El secretario general del PP de Catalunya, Juan Fernández - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Catalunya, Juan Fernández, ha asegurado que "España y Catalunya han acogido demasiado" debido a las directrices fijadas por la Moncloa, lo que cree que provoca una fuerte presión asistencial a las administraciones públicas.

Lo ha dicho en una entrevista de 'Converses' de Cope Catalunya y Andorra recogida por Europa Press, en la que ha afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ha querido hacer de España la ONG de Europa".

En relación al debate sobre la financiación, ha defendido que no debe plantearse como un conflicto de Catalunya contra el resto de España, sino como una reforma que beneficie al conjunto de las comunidades autónomas.

Para Fernández, Catalunya padece las consecuencias de una macroestructura política que antepone los intereses partidistas al bienestar ciudadano, y ha afirmado que la Administración catalana se ha convertido en un "politburó soviético".

Preguntado por el ámbito educativo, ha calificado de "modelo fallido" el sistema público de enseñanza catalán, ha lamentado la pérdida de autoridad del profesorado, la falta de exigencia y que haya 900 barracones escolares.