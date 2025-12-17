KPMG incorpora como socios en Barcelona a Clara Guasch, Belén García, Cristina Civit y Álex Esteban

Los nuevos socios de KPMG en Catalunya, junto al socio responsable de KPMG en Catalunya, Baleares y Andorra, Francisco Gibert. - KPMG

BARCELONA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

KPMG ha nombrado durante 2025 a cuatro nuevos socios en la oficina de Barcelona: Clara Guasch, de Abogados; Belén García, de Auditoría, y Cristina Civit y Álex Esteban, de Consultoría, informa en un comunicado este miércoles.

En total, la firma en España ha nombrado a 34 nuevos socios, de los que 22 han sido promociones internas y 12, incorporaciones de "perfiles estratégicos".

La compañía ha destacado que el 75% de los nombramientos en Catalunya y el 45,5% en el conjunto de España son mujeres, lo que "refuerza el compromiso con el talento femenino".

El socio responsable de KPMG en Catalunya, Baleares y Andorra, Francisco Gibert, ha explicado que la intención "es seguir apostando por el talento y por ofrecer oportunidades de crecimiento y desarrollo a los profesionales de la firma".

KPMG cuenta con una plantilla de 1.110 personas en Catalunya, de los que el 28% pertenece a Advisory, el 35% a Auditoría, el 20% a Abogados, el 12% a Tecnología y Transformación y el 5% lo ocupan los Servicios Corporativos.