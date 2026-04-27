Macron insta a acelerar el proyecto de producción hidroeléctrica en Hospitalet-près-l'Andorre

Macron junto a las autoridades andorranas en la central de FEDA - SFGA / ECOMELLAS

El Copríncipe ha visitado FEDA en su primera jornada en Andorra

ENCAMP (ANDORRA), 27 (EUROPA PRESS)

El presidente de la República francesa y Copríncipe de Andorra, Emmanuel Macron, ha instado al Principado y a las autoridades francesas implicadas a acelerar el proyecto conjunto de ampliación de la central hidroeléctrica de Hospitalet-près-l'Andorre.

Macron lo ha dicho durante la visita que ha efectuado este lunes por la tarde a la central hidroeléctrica de FEDA (Forces Elèctriques d'Andorra), en el marco de la primera jornada de la visita institucional al Principado, según ha declarado posteriormente a los medios la directora general de FEDA, Sílvia Calvó.

Calvó ha detallado que la previsión es que en 2027 se disponga del anteproyecto y la estructura jurídica, económica y financiera, si bien ha reconocido que hasta 2030-2032 no estará acabado porque las obras son "complicadas".

El proyecto se desarrolla conjuntamente entre Andorra, la compañía eléctrica francesa EDF y la Agence del Eau, y debe permitir aumentar la producción propia del Principado en período de "máxima demanda".

La ampliación de la central de Hospitalet-près-l'Andorre permitiría producir unos 40 megawattios y esto dará "flexibilidad" para que la central francesa produzca cuando Andorra más lo necesite, como por ejemplo cuando los precios son más altos.

Como ya había ocurrido por la mañana, Macron se ha saltado el protocolo y en vez de pronunciar un discurso ha estado conversando con las autoridades y representantes de las compañías andorrana y francesa.

Durante el intercambio, tanto Macron como el jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot, han subrayado la solidez de la cooperación energética transfronteriza, basada en décadas de colaboración y objetivos compartidos como la neutralidad climática.