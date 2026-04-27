Macron trasladó a Trump el domingo la "importancia" de reabrir Ormuz por su repercusión mundial

El presidente de Andorra, Xavier Espot, y el presidente francés, Emmanuel Macron, en una reunión - GOVERN ANDORRA

Le expresó su condena ante "la violencia" que vivió el sábado en la cena de corresponsales

ENCAMP (ANDORRA), 27 (EUROPA PRESS)

El presidente de Francia y copríncipe de Andorra, Emmanuel Macron, trasladó este domingo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la "importancia" de reabrir el estrecho de Ormuz para permitir que el gas, petróleo, fertilizantes y mercancías puedan atravesarlo dada su repercusión mundial.

Lo ha explicado en declaraciones a los medios este lunes en su visita a Andorra, donde ha señalado que durante su contacto con Trump aprovechó para expresarle su condena a la violencia tras el intento de ataque con arma de fuego que sufrió el sábado por la noche durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

"Esta mañana hemos estado en un departamento muy rural. Todos nuestros compatriotas que viven en zonas rurales se ven afectados por el precio de la gasolina, porque no hay alternativas de transporte público. Por eso es muy duro para ellos", ha explicado Macron.

En este sentido, ha subrayado la importancia de abordar el problema de raíz y permitir que Ormuz se abra, si bien se ha dirigido a sus compatriotas para expresar la postura del ejecutivo francés: "Estamos a su lado. El Gobierno está haciendo todo lo posible".

Ha defendido que el Gobierno francés ha tomado unas primeras medidas en determinados sectores o grandes usuarios, pero ha fijado como a objetivo a largo plazo "reducir las dependencias" de Francia de este tipo de hidrocarburos.