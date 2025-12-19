Más de 50 pilotos participan este fin de semana en el inicio de las Andbank GSeries 2025-2026

Andbank GSeries 2025-2026 - ANDBANK GSERIES

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 19 (EUROPA PRESS)

Más de 50 pilotos de distintas categorías automovilísticas participan este fin de semana en el inicio del certamen de carreras sobre hielo Andbank GSeries 2025-2026, en Pas de la Casa (Andorra), ha informado este viernes en un comunicado.

En la categoría reina de la competición con los Giand de PCR Sport participarán, entre otros, Laia Sanz y Albert Llovera, pilotos que han participado en distintas ocasiones en el Dakar, así como Nil Solans, Sito Español o Erik Faura, ganador de la anterior edición.

Debutarán Marc Roma y Christine Giampaoli, en una categoría que, en esta edición, incorpora evoluciones y novedades, como el cambio de las levas de los vehículos.

En paralelo, la categoría Side by Side, que es la más multitudinaria con 22 pilotos, contará con la presencia de los ganadores de las dos últimas ediciones, el tándem formado por Jesús Cucharrera y José Roger.

Este fin de semana se incorporará una nueva categoría, Rally 3, que ampliará el tipo de vehículos y pilotos en la Andbank GSeries y comportará "más espectáculo en pista".

Para esta categoría se competirá con el Ford Fiesta Rally3, a la vez que, para esta edición, regresarán los kartcross, que competirán en una nueva categoría open, accesible para todo tipo de modelos con motores de 600 cc.