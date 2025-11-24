El médico de Pujol avisa que el expresidente "no está en condiciones" de participar en el juicio

Archivo - El expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, en una imagen de archivo - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El médico personal del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, el doctor Jaume Padrós, ha insistido en que el expresidente "no está en condiciones" de participar en el juicio contra él y parte de su familia que arranca este lunes en la Audiencia Nacional por presuntamente ocultar dinero en cuentas en Andorra.

En una entrevista de este lunes en 'La 2 Cat' recogida por Europa Press ha asegurado que Pujol está "blandito" tras estar 5 días ingresado por una neumonía en la Clínica Sagrada Família de Barcelona, que este está haciendo la convalecencia en su domicilio y que este domingo le ha manifestado su deseo de declarar.

Ha expresado que su estado anímico está "tocado" y que se siente, en sus palabras, responsable de este proceso judicial por ser el padre de la familia.