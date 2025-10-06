Meliá asumirá la gestión de los hoteles de Messi a partir del 1 de noviembre

BARCELONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cadena hotelera Meliá Hotels International ha anunciado que gestionará a partir del próximo 1 de noviembre los hoteles de la socimi del futbolista argentino Lionel Messi, Edificio Rostower, con seis hoteles MiM en gestión entre sus activos, y tomará el relevo de Majestic Hotel Group, según avanzó Europa Press.

De esta forma, los establecimientos pasarán a integrar la marca de hoteles singulares denominada "The Meliá Collection", cuyo portfolio cuenta ya con 26 establecimientos abiertos -o en proyecto- en más 12 países, informa Meliá en un comunicado este lunes.

La compañía ha destacado que los hoteles MiM representan "la consolidación de la apuesta por el sector hotelero de alto nivel" y ha afirmado que sus establecimientos, textualmente, evocan la impronta y personalidad del futbolista a través de atributos exclusivos, como la Suite Messi, o detalles como una réplica del trofeo del Balón de Oro autografiado por el propio futbolista.

El pasado 30 de septiembre, el Majestic Hotel Group confirmó a Europa Press que a partir del 1 de noviembre dejaría de gestionar los hoteles de la socimi de Messi, alegando que las socimis operan bajo contratos de arrendamiento y que la operadora lo hace bajo la modalidad de gestión.

En su cartera de activos, Edificio Rostowe Socimi cuenta con seis hoteles MiM en Andorra, Baqueira (Lleida), Ibiza, Mallorca, Sitges (Barcelona) y Sotogrande (Cádiz) y un otro adicional en Vall d'Aran, entre otras propiedades.