El Museu del Ferrocarril de Móra la Nova (Tarragona) exhibe el vagón tolva cedido por Endesa - ENDESA

TARRAGONA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Museu del Ferrocarril de Móra la Nova (Tarragona) ha presentado este martes el nuevo vagón tolva de su colección, del que Endesa es titular, que tiene una capacidad de 36 toneladas y que en su momento había servido para transportar carbón de la mina de Andorra, en Teruel, hasta las centrales térmicas de Andorra y Escatrón, en Zaragoza.

Endesa cedió el vagón, mediante un convenio firmado en 2003, a la Associació per a la Preservació del Patrimoni Ferroviari i Industrial de Móra la Nova, que lo ha restaurado completamente y ahora lo exhibe, informa Endesa en un comunicado.

El director del Museu, Jordi Sasplugas, y el responsable de Sostenibilidad y CSV de Endesa en Catalunya, Eduard Domingo, lo han presentado públicamente este martes.