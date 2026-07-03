El Museu del Port de Tarragona recibe este curso escolar a cerca de 10.000 estudiantes

El Museu del Port de Tarragona recibe este curso escolar cerca de 10.000 estudiantes - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Museu del Port de Tarragona ha cerrado el curso escolar 2025-2026 con un total de 9.910 alumnos participantes en sus actividades pedagógicas, lo que supone rozar los 10.000 escolares y registrar un crecimiento del 11,4% en comparación con el curso anterior.

Según ha informado el Port de Tarragona este viernes en un comunicado, un total de 357 grupos han participado en las propuestas didácticas en torno al mundo portuario, la pesca y la biodiversidad marina que ofrece el equipamiento cultural.

Por etapas educativas, la Educación Primaria ha concentrado la mayor demanda con el 30% de las visitas escolares, seguida de la Educación Infantil y la ESO, que han representado un 20% cada una.

AUGE DEL ALUMNADO INTERNACIONAL

Destaca el crecimiento de los grupos de escolares extranjeros y de programas de movilidad como Erasmus, que ya representan el 14% del total de los alumnos que visitan el museo.

Por procedencias, el 43% de los escolares procede de la comarca del Tarragonès y el 13% del Baix Camp, mientras que el Segrià (Lleida) se sitúa en tercer lugar con el 12% de las visitas.

Francia se ha consolidado como el cuarto emisor principal (8% del total), en un curso donde también se han recibido alumnos del resto de Catalunya, comunidades como Madrid, y países como Andorra, Italia, India, Grecia o Alemania.

ACTIVIDADES MÁS DEMANDADAS

La propuesta pedagógica 'Coneguem el Port, tot un món!', que ofrece una aproximación al funcionamiento de los muelles, tráficos y sistemas de carga, ha vuelto a ser la más solicitada al agrupar el 31% de la demanda total de las 11 actividades disponibles.

La segunda opción más demandada ha sido la visita al espacio inmersivo 'Observatori Blau' en la Llotja del Peix (19%), seguida de la actividad 'En sabràs la tira' para Educación Infantil y Ciclo Inicial (15%), e 'Import/Export' para Bachillerato, FP y universitarios (8%).

Asimismo, el museo ha participado por segundo año consecutivo en el programa 'AproPA'T' de la Xarxa de Museus de les Comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre, colaborando en proyectos marítimos con la Escola El Serrallo y el Col·legi El Carme.

Tras el fin del curso escolar, el equipamiento mantendrá su actividad didáctica durante el mes de julio adaptada a los casals de verano mediante las propuestas 'Pirates a l'abordatge' y 'Una de Pirates', en las que se prevé la participación de unos 250 niños de una decena de grupos.