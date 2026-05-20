Myandbank convoca tres becas de 2.500 euros para universitarios andorranos

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ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 20 (EUROPA PRESS)

Myandbank ha convocado tres becas de 2.500 euros para estudiantes andorranos que hayan finalizado el bachillerato o su equivalente y quieran estudiar en la universidad, informa en un comunicado este miércoles.

La iniciativa nace "de la convicción de que la educación es un pilar fundamental y una pieza clave para el progreso individual y colectivo", ha afirmado la entidad.

Podrán optar a las becas los estudiantes andorranos o residentes legales con un mínimo de cinco años en el país y que hayan finalizado sus estudios de bachillerato antes del próximo 1 de julio para acceder por primera vez a un grado universitario.

Se valorará principalmente el mérito académico, aunque también se tendrán en cuenta aspectos como la motivación personal o la participación en actividades extraescolares.

Las solicitudes se podrán presentar del 8 al 24 de junio y la resolución se hará pública el 22 de julio.