Myandbank crea una tarjeta virtual que permite el pago digital sin usar plástico

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ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 29 (EUROPA PRESS)

Myandbank ha creado una tarjeta virtual, que permite disponer de una tarjeta activa en tres minutos y realizar pagos digitales sin usar plástico, informa en un comunicado este miércoles.

Esta tarjeta es independiente de la tarjeta física y está pensada para "ofrecer una experiencia 100% digital, inmediata y flexible", de forma que los usuarios puedan empezar a pagar sin tener que esperar a recibir la tarjeta física.

El servicio permite eliminar el plástico y usar Apple Pay, Google Pay y wallets digitales "sin perder funcionalidades, gestionándolo todo desde la app", aunque también permite tener una tarjeta física activa.