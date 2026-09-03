MyInvestor facilita el acceso a segundas residencias en copropiedad de la mano de VIVLA

Una de las propiedades en Cantabria. - VIVLA

El neobanco de Andbnak comercializa inmuebles en destinos exclusivos a través de su plataforma

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 3 (EUROPA PRESS)

MyInvestor, el neobanco impulsado por Andbank, ha llegado a un acuerdo con VIVLA, compañía especializada en la adquisición y la gestión de segundas residencias en régimen de copropiedad, para incorporar su oferta a la plataforma de MyInvestor.

El acuerdo permitirá a los clientes de MyInvestor acceder a una selección de segundas residencias premium mediante la adquisición de una participación en la propiedad, con un desembolso inferior al que supondría adquirir una vivienda en su totalidad, informa la entidad en un comunicado este jueves.

Además, destacan que próximamente MyInvestor ofrecerá financiación para la adquisición de participaciones en dichas propiedades.

El modelo de VIVLA permite adquirir una participación en la propiedad de una segunda residencia y compartirla con un número reducido de copropietarios, ajustando la propiedad al uso real que se hace de este tipo de residencias.

De esta forma, los propietarios pueden disfrutar de viviendas de más valor sin necesidad de concentrar el capital que supondría adquirirlas en exclusiva: los titulares disfrutan de la residencia durante las semanas que les corresponden y VIVLA se encarga de su gestión integral durante todo el año, incluyendo el mantenimiento, la limpieza, los suministros y la coordinación de las estancias.

Con esta acción, MyInvestor amplía su propuesta en el ámbito de la gestión patrimonial y el acceso a activos inmobiliarios, incorporando una alternativa para aquellos clientes que buscan disfrutar de una segunda residencia a la vez que diversifican su patrimonio.

VIVLA cuenta con una selección de viviendas premium en algunos de los destinos vacacionales más demandados de España, como Menorca, Ibiza, Baqueira y Cantabria.