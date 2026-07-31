La policía de Andorra inicia una campaña para controlar infracciones relacionadas con peatones

Dos agentes de la policía de Andorra - POLICÍA DE ANDORRA

La acción busca prevenir atropellos y fomentar un uso responsable y seguro de la vía pública

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 31 (EUROPA PRESS)

La policía de Andorra iniciará este sábado una nueva campaña de seguridad viaria orientada a controlar posibles infracciones relacionadas con peatones, tanto en zonas urbanas como en vías interurbanas en las que se desplacen personas a pie.

Según ha informado el cuerpo de seguridad en un comunicado, el objetivo de la acción, que se desarrollará entre el 1 y el 30 de agosto, es reducir situaciones de riesgo, prevenir atropellos y fomentar un uso responsable y seguro de la vía pública.

Durante todo el mes, se harán controles por todo el país para continuar concienciando a los conductores y peatones de la importancia de conocer y respetar el Código de la Circulación para evitar imprudencias y accidentes.

La mayoría de los atropellos en los que interviene la policía se producen en pasos de peatones, algunos de ellos con consecuencias muy graves, pero también se ha intervenido en accidentes causados por la imprudencia de los transeúntes.

Es por este motivo, y con la finalidad de proteger a los peatones, que la nueva campaña va dirigida, por un lado, a los conductores de toda clase de vehículos (incluyendo bicicletas y patinetes), y por otro, a las personas que se desplazan a pie.

La policía recuerda que, cuando un conductor llega a un paso de peatones, debe reducir la velocidad y extremar las precauciones si no existe suficiente visibilidad: en un paso de cebra los peatones tienen prioridad y, además, son más vulnerables.

En caso de ir a pie, se debe cruzar por el paso de cebra con atención y prudencia, no cruzar pendiente del teléfono, sin mirar o precipitadamente, y asegurarse de que el conductor le ha visto y se para.