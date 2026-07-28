Los Premios Ramon Llull incorporan un nuevo galardón para trabajos académicos

La ministra de Cultura de Andorra, Mònica Bonell, en una entrega anterior de los premios Ramon Llull - SFGA

El galardón a la traducción se entregará en la Nit de les Lletres Catalanes para darle más visibilidad

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 28 (EUROPA PRESS)

El ministerio de Cultura de Andorra y la Fundación Ramon Llull han impulsado la creación de un nuevo premio de catalanística dirigido a los mejores trabajos de final de grado o de máster elaborados por estudiantes de catalán de universidades extranjeras.

El nuevo galardón ha quedado recogido en las bases que se han hecho públicas este martes, y estará dotado con 1.000 euros para cada modalidad (trabajo final de grado y trabajo final de máster), informa el Gobierno de Andorra en un comunicado.

La nota señala que el objetivo del premio es fomentar vocaciones investigadoras en el ámbito disciplinario de la catalanística y prestigiar los estudios catalanes dentro de los departamentos universitarios como una opción válida para la investigación.

Los estudiantes tienen hasta el 6 de septiembre para presentar candidaturas a través de una instancia genérica en la sede electrónica del Institut Ramon Llull y deben ser trabajos presentados y evaluados a lo largo de 2025.

Los trabajos podrán presentarse en cualquier lengua, pero se tendrá que incluir, también, un resumen en catalán.

El jurado estará formado por seis miembros: uno designado por la Fundació Ramon Llull, uno designado por la Fundació Congrés de Cultura Catalana, las personas titulares de la presidencia de la Fundació Congrés de Cultura Catalana y de la dirección de la Fundació Ramon Llull, la persona titular de la dirección del Àrea de Lengua y Universidades del Consorci Institut Ramon Llull y una persona designada por la junta de la Associació Internacional de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes.

El veredicto se hará público con ocasión de la ceremonia anual de entrega de los Premios Ramon Llull, en Andorra, el próximo 15 de diciembre.

TRADUCCIÓN LITERARIA

Por otra parte, con la voluntad de dar un paso adelante en el reconocimiento y la proyección de la traducción de la literatura catalana, el premio a la mejor traducción de literatura catalana se incorpora, a partir de 2027, a la Nit de les Lletres Catalanes.

La propuesta nace de un objetivo claro: situar el premio como un referente central dentro de la política de internacionalización de la literatura catalana y reforzar su prestigio dentro del sistema literario catalán.

El premio a la traducción seguirá estando promovido por la Fundació Ramon Llull, con una dotación de 4.000 euros, mientras que el premio a la trayectoria, dotado con 6.000 euros, mantendrá el mismo funcionamiento.