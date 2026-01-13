La primera asamblea ciudadana de Andorra inicia el debate de las propuestas de futuro

Un instante de la primera reunión de la asamblea ciudadana de Andorra. - GOVERN D'ANDORRA

El informe no será vinculante

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 13 (EUROPA PRESS)

Andorra ha iniciado este martes la primera asamblea ciudadana, la segunda --y decisiva-- fase del proceso participativo 'Tracem el futur d'Andorra en un món que canvia', impulsado por el Gobierno, el Consell General (Parlamento) y los comuns (ayuntamientos) con la colaboración de la Visura Ciudadana.

Según ha explicado el copresidente del comité rector del proceso participativo, Manel Riera, se trata de un proceso para escuchar las "inquietudes y propuestas" de la sociedad andorrana y, a través de la inteligencia colectiva de los integrantes de la asamblea, definir como tendría que ser el modelo de país, informa el Gobierno en un comunicado.

La asamblea ciudadana, que se reunirá durante tres días, también deberá definir las propuestas estratégicas para conseguir implementar el nuevo modelo de país "a una generación vista", ha explicado Riera.

Las propuestas que debatirá la asamblea forman parte de las que se recogieron durante la primera fase del proceso a través de encuentros sectoriales.

Finalmente se elaborará un documento con las propuestas finales que se trasladarán a las instituciones implicadas.

"APOYO EXPLÍCITO" DE UNA AMPLIA MAYORÍA

Riera ha reconocido que las conclusiones no serán vinculantes, aunque ha remarcado que el proceso cuenta con "el apoyo explícito" de una amplia mayoría del arco parlamentario, por lo que debería facilitar que se tomaran en cuenta.

El objetivo es que antes de finalizar el primer trimestre de 2026 se lleve a cabo el retorno a la ciudadanía del resultado obtenido en la recogida de propuestas sobre cinco ámbitos de reflexión: salud y bienestar social; transición energética y medio ambiente; demografía, vivienda, ordenación del territorio y colectividad; diversificación económica, transformación económica y transición digital; y cultura, identidad y educación.

Las cincuenta personas que forman parte de la asamblea ciudadana han sido escogidas entre las 457 que presentaron candidatura y se ha buscado que representen distintos perfiles que se pueden encontrar en la sociedad actual.